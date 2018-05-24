南投縣全中運獎牌創紀錄 發出獎金627萬元

南投縣代表隊參加全中運獲得獎牌創紀錄，府會頒獎表揚。（廖志晃攝）

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2018年全國中等學校運動會落幕，南投縣代表隊表現亮眼，勇奪16金、16銀、25銅，總獎牌數較去年增加12面！縣府鼓勵績優選手及教練，由副縣長陳正昇頒發獎金表揚，總共發出627萬元！

表揚大會在南投縣議會舉行，包括縣議會副議長兼南投縣體育會理事長潘一全、祕書長陳國忠、縣議員許阿甘、林芳伃、洪明科，縣府教育處長李孟珍、旭光高中校長何光明等人，也到場祝賀。

陳正昇表示，選手訓練過程很辛苦，教練為選手們默默付出，加上縣府、體育會及議員的支持，今年全中運總獎牌增加12面，其中，獲得銅牌的選手中，多數為國中一、二年級學生，相信他們繼續努力，未來可為南投縣增添更多金、銀牌！

陳正昇並表示，縣府雖然財政困難，但為鼓勵選手獲得好成績，特別提高金牌選手獎金至10萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元，未來若財政條件許可，可望再調高獎金額度。

潘一全表示，南投縣選手參賽得獎的獎金，與其他縣市有段距離，希望未來獎金能夠提高，鼓勵選手追求佳績，也肯定他們的努力。

許阿甘表示，選手吃苦耐勞、有毅力，秉持永不放棄精神，締造佳績，令人敬佩；另外，今年南投縣有2位空手道選手入選亞運國手，還有2位空手道選手獲總統教育獎，值得肯定。

(中時 )

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