梅雨鋒面來不來？彭啟明：這時候該做最壞打算

2018年05月24日 09:32 中時電子報 簡怡欣

今年可能創下史上梅雨最晚來的紀錄，且中央氣象局不排除是「空梅」，水情吃緊，台南、澎湖今（24）日起第一階段限水。氣象達人彭啟明今指出，昨（23）日鋒面通過台灣，雨勢如預期弱弱的，縱使近日有梅雨特徵，恐怕也是較短的一波梅雨鋒面；雖然預測上仍有很高的變動空間，但應該知道這時候該做最壞打算。

他表示，昨天鋒面通過台灣，雨勢如預期弱弱的，中小尺度系統發展也很小範圍，但東半部仍有不少地方有局部陣雨。溫度方面，有明顯的下滑，但還不到冷，頗為舒適的溫度，是鋒面通過的冷空氣特徵，大約只到中部以北，降到23到26°C；台中以南到高屏差別不大，還有27到29°C。

彭啟明指出，今天白天會回溫，北部上看32到33°C，中南部可以到33到35°C，明天開始南風增強、會更為炎熱，預計北部都會高溫從明天起到周日、一，可能會到35到37°C高溫，夏天的感受會很明顯，也相當的穩定晴朗。下一波的變化可能在下周一、二開始，預期有道鋒面通過，這還是一樣較弱，但持續時間較長；而到下周末前，預期將有另外一波鋒面盤據，整個西南季風也有啟動的態勢。

最關鍵在6月5到6日間開始，他表示，如果西南季風啟動，南海的水氣也將增多，有機會讓台灣附近的環境的特徵有點改變，水氣將增加；不過，太平洋高壓的勢力從現在的預測來看，似乎還無法構築較強勢力，讓梅雨鋒面發展，如果縱使有特徵，恐怕也是較短的一波梅雨鋒面，這一波如果過去，預估可能很快在6月中旬就轉為整個夏季的特徵。

未來幾波的降雨相當關鍵，但彭啟明強調，預測上仍有很高的變動空間，最重要還是如何落實面對這樣的風險，相信有智慧的，應該知道這時候該做最壞打算，每個人都要力行節約用水，在享用少雨穩定天氣，蔬果很便宜好吃的時候，要想想這個代價在未來若是沒有足夠水資源下，壓力非常大。

(中時電子報)