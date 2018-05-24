2018第20屆台北電影節 視界破格 一次觀影無邊境的洗禮

2018年05月24日 09:27 中時電子報 文、圖╱台北電影節

2018台北電影節邁入20週年，本屆以「打破框架」為主題開展，希望帶領觀眾重新想像一個城市影展該呈現的樣貌，並且一同在觀看影像的過程中，挑戰既有的受限與框架，就如台北電影節一向以鼓勵新銳大膽創作的奔放性格。台北電影節行之有年的「台北電影獎」及「國際新導演競賽」兩個競賽單元，前者持續提供臺灣電影工作者良好的發表平臺，而後者則廣邀全世界新進創作者的初試啼聲之作前來放映並良性競演。

在這具有里程碑意義的20週年，台北電影節在剝皮寮歷史街區籌劃了《顯影。破格而出：台北電影節20印記》主題特展，展期從6月8日到9月30日，搜羅了上百件珍貴物件與創作手稿，期待民眾前來一同爬梳臺灣電影這20年來歷經的風華歲月。

重磅作品臺灣首映

備受國際藝壇推崇的藝術家徐冰，將帶著自己的電影處女作《蜻蜓之眼》來臺首映，全片以中國大陸安裝在公共場所的監視錄影器畫面為創作素材剪輯而成，於去年榮獲瑞士盧卡諾影展的國際影評人協會獎。徐冰的重要作品從《天書》到《地書》都試圖透過符碼的再創作來審視人與人之間跨文化、跨語系的溝通，此次《蜻蜓之眼》從窺看庶民百態的即景與無常，帶出對於科技文明的省思。

而萬眾矚目的臺灣影像，今年呈現出多元並蓄的風格。趙德胤的紀錄片新作《十四顆蘋果》在柏林影展座無虛席的世界首映之後，將在台北電影節迎來臺灣首映。集結包括以《野潮》獲得去年台北電影獎最佳導演的呂柏勳在內共5位新銳導演拍攝而成的《十年台灣》，是繼香港電影《十年》之後的國際版首發之作。董事長樂團貝斯手林大鈞擔任電影監製的《搖滾樂殺人事件》將臺灣獨立樂團故事端上大銀幕，沸騰開唱。更多的臺灣電影陸續出爐。

其中國際各大影展的熱門電影，像是超殺女克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）主演的《她的錯誤教育（The Miseducation of Cameron Post）》，以及艾莉西亞薇坎德（Alicia Amanda Vikander）自製自演的《親愛的再見（Euphoria）》，推薦給台北電影節的初心觀眾。

電影持續發生 身歷其境體驗VR

台北電影節去年首度嘗試了「電影正發生」開放式創作現場，而此單元在今年以「VR虛擬實境」為主題定調，總共邀集十多部VR短片，其中包含太陽劇團（Cirque du Soleil）表演的現場實錄，以及與NASA合作拍攝太空人執勤的錄像。而除了VR作品的放映外，也規劃論壇、工作坊與靜態展覽。期待以不同的展演形式，讓觀眾親身投入在創作發生的場域，藉此更了解未來電影發展的可能路徑。

關注東南亞、拉丁美洲影像創作者

去年台北電影節重新省思作為一個「城市影展」，該如何與周遭的城市、文化產生互動，所以策劃一個單元特別介紹東南亞的影像創作。而今年延續這樣鄰近交流的想法，亦設立了「無畏，因為有所謂：近代東南亞新銳短片選」單元，邀請菲律賓的卡洛‧弗藍西斯科‧馬納塔（Carlo Francisco Manatad）與泰國的索拉育‧帕巴潘（Sorayos Prapapan）兩位新銳導演來臺與影迷對話，並期許台北電影節能增進鄰近區域在影像創作上的網狀溝通，成為東亞樞紐中心。

泰國電影公司GDH將帶來5部經典電影的回顧，包括：泰國影史上最具代表性的恐怖片《鬼影（Shutter）》，《模犯生（Bad Genius）》導演納塔吾‧彭皮里亞（Nattawut Poonpiriya） 的首部長片《倒數夜驚魂（Countdown）》，以捷運網絡串連起的城市邂逅《下一站，說愛你（Bangkok Traffic（Love）Story）》。不管是喜歡恐怖片，還是清新情愛的觀眾都能在這次的專題找到心頭好。

除了聚焦東南亞外，本屆延續去年「法國電影學校」專題，開闢「阿根廷電影學校」單元，和布宜諾艾利斯電影大學合作，將放映他們傑出校友在學期間的作品。包括憑著《牠（It）》和《母侵（Mama）》揚名好萊塢的導演安德雷斯‧馬希提（Andrés Muschietti），23年前在學校製作的短片《魔鬼探戈（Fierrochifle）》讓觀眾可以一窺導演稚嫩的創作樣態。

錯過就不再？台北電影節帶您重溫經典

在「經典重現」單元中的6部電影都將以修復版本隆重鉅獻，包括榮獲第60屆奧斯卡最佳影片、最佳導演等9項大獎的《末代皇帝（The Last Emperor）》；第3 屆台北電影獎最佳影片與最佳新導演得主蕭雅全《命帶追逐（2018數位修復版）》；適逢上映20週年，並獲第49屆柏林影展最佳影片，由西恩‧潘（Sean Penn）主演的《紅色警戒（The Thin Red Line）》；日本導演溝口健二勇奪第15屆威尼斯影展銀獅獎的《山椒大夫》；上映50週年、以披頭四歌曲為靈感來源的動畫作品《黃色潛水艇（Yellow Submarine）》；被形容為影史上最恐怖的戰爭片並從未在臺上映過的《見證（Come and See）》，影癡們別錯過在大銀幕上重新感受經典不朽作品的機會。

2018第20屆台北電影節從6月28日到7月14日在臺北市中山堂、新光影城、光點華山電影館及剝皮寮歷史街區4個場地盛大舉辦，為期17天、數百場的放映，邀請您一同進戲院、看電影，在臺北西區迺迺，感受專屬於臺北的夏日活力。

2018第20屆台北電影節

時間│6/28～7/14

地點│臺北市中山堂（臺北市中正區延平南路98號）、臺北新光影城（臺北市萬華區西寧南路36號4樓）、光點華山電影館（臺北市中正區八德路一段1號）

票價│ibon售票，詳情請至官網查詢

電話│02-2308-2966

網址│www.taipeiff.taipei

(中時電子報)