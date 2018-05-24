我空軍同款 美T-38教練機墜毀 飛行員平安獲救

美國空軍的T-38教練機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國空軍時報（Air force Times）報導，一架美國空軍（USAF）的T-38教練機（T-38C Talon II jet trainer ），昨日在密西西比州（Mississippi）哥倫布基地進行飛行訓練時墜毀，官方燒早已證實此消息，並表示機上兩名飛行員均平安彈跳獲救。

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當地警方也於第一時間抵達失事現場，將傷者送往醫院、並配合軍方進行失事原因調查。美國空軍對於失事原因保密，只對外表示，將盡快查出究竟是機械、天候或人為因素，屆時再向外界報告。

中華民國空軍所使用的T-38A型教練機。（圖/空軍官校網站）

美軍一架T-38教練機墜毀，機上兩名飛行員平安彈跳獲救。（圖/美國空軍）

由諾普（Northrop Corporation）研發製造、取代前一代T-33教練機（Lockheed T-33 Shooting Star）的T-38教練機，屬於雙座超音速教練機，於1959年首飛成功、1961年交付給美國空軍。直到1972年停產為止，一共生產1187架教練機，並成為F-5戰鬥機（Northrop F-5）原型樣式。最高極速為1,310公里、最大飛行航程距離為1,759公里、飛控系統相當安全可靠，飛航至今的保持最好安全紀錄。

除了美軍外，中華民國空軍也是T-38教練機的用戶之一。首次取得T-38教練機，是1972年在越戰（Vietnam War）期間，向南越政府提供48架F-5A戰機後，由美軍給予28架T-38高級教練機作為「補償」；之後我方空軍在1995年以訓練飛行員為由，向美國租借的40架T38教練機，並透過水路運抵花蓮駐守至今。只可惜，T-38教練機在台海上空也發生3次意外，造成8名飛行員殉職的悲劇。

(中時電子報)

文章來源：T-38C Talon II jet crashes outside Columbus AFB

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