藍委高喊「違法部長下台」 吳茂昆不耐：好了吧

吳茂昆圖說： 教育部長吳茂昆今天到立法院進行施政報告，卻被國民黨立委包圍要求他下台。（林志成攝）

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教育部長吳茂昆(右前)24日到立法院開會，被國民黨立委包圍，質疑教育部為了「拔管」放任檢調的手伸進校園，要求吳茂昆下台。(黃世麒攝)

吳茂昆被藍委及大批媒體包圍，一付老神在在。（黃世騏攝）

「吳茂昆違法」、「吳茂昆下台」，教育部長吳茂昆今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，不過他還未進入會場，約10位國民黨立委就拿著「綠色恐怖，羞辱政壇」的牌子抗議，他進來後，就圍著他高喊「違法部長下台」。

對於北檢約談台大校長遴選會委員，吳茂昆表示，那是司法的事情，他並不瞭解。至於教育部官員去找武陵高中校長，他說，3個月前，媒體報導武陵高中有不少學生要到大陸讀書，因此官員只是去瞭解，就這樣而已。

吳茂昆今天上午到立法院教育及文化委員會報告「私立大專校院轉型及退場面臨之問題與對策」及教育部主管預算解凍案，不過國民黨立委早就拿著抗議牌子大陣仗等著他，要求他下台。

國民黨立委曾銘宗對吳茂昆說：「調查局調查武陵高中校長、北檢約談台大校長遴選委員，教育部長一定要出來強烈抗議，以維護校園自主，但你卻沒有，難怪大家不尊敬你。」

國民黨立委李彥秀說，檢調進入校園，「現在綠色恐怖比白色恐怖還恐怖」，國家變成這個樣子，民進黨讓台灣的民主倒退20年。她認為，民進黨完全執政後，完全為所欲為，將得不到人民認同，在年底選舉時，將被選民唾棄。

國民黨立委賴士葆對吳茂昆說：「法務部次長蔡碧仲說你違法，你怎麼好意思繼續坐在這裡？」他表示，檢調入侵校園，吳茂昆沒有保護學校，應該要下台。

國民黨立委包圍著吳茂昆繼續抗議，並「高喊吳茂昆下台」。吳茂昆回應，「如果有明確正確說我違法，我就下台」。不過立委繼續喊著「你違法，應該下台」，吳茂昆低聲回應說：「好了吧！」

(中時 )

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