孫安佐18歲還未成年？名律師邱彰這樣解析

2018年05月24日 10:24 中時 洪秀瑛

孫鵬與狄鶯自3月底到美國救兒子孫安佐至今，已在當地待了56天，簽證將於6月27日到期，如孫安佐能順利返家，夫妻倆必須得出境再入境一次。為了兒子，夫妻倆可說傾盡全力，在牢中的孫安佐也頗受照顧，狄鶯好友楊懷民之前受訪時就曾表示，孫安佐天天都能和狄鶯熱線，所以孫安佐第一次出庭時才會對媒體說「我想看動漫」。

美國執業律師邱彰今天（24日）在臉書寫道「如果孫安佐的律師成功的替他爭取到以未成年的身份受審，那他的審判只能由法官為之，沒有選擇陪審團審判的權利」，好處是「等他成年後，他的犯罪記錄會被註銷，不會影響他的再生」。

臉書全文：

孫安佐在法律上成年了嗎？

孫安佐放棄出庭被傳訊的權利，他的案子被延至6月4日開庭。

孫安佐可以放棄聽證嗎？可以的，

如果他很清楚他被起訴的罪名，

如果他有律師代表，

如果法官准許他用視訊聽證，

更重要的是，如果他的刑事犯罪審判已被轉為未成年的不良行為審判。

一般人都認為孫安佐既然年滿18歲，就是成年人，但美國法律對於「成年」的定義玲瑯滿目。例如：

在賓州，17歲就可以自行退學，

在賓州，要滿21歲才可以買酒，

在賓州，要21歲才能提起訴訟，

根據聯邦法律，要滿21歲才可以買槍及擁有槍，在賓州，身心有障礙的，要滿21歲才能移轉自己教育的權利，等等。

如果孫安佐的律師成功的替他爭取到以未成年的身份受審，那他的審判只能由法官為之，沒有選擇陪審團審判的權利。

好處是：等他成年後，他的犯罪記錄會被註銷，不會影響他的再生。法官在量刑時，也要考慮對他最有利的方式。所以報載該案檢察官建議法官量刑時用ARD (accelerated rehabilitation disposition) 「快速改造處理」就不奇怪了。

現在只希望法官沒有異議。

(中時 )