週六日遊淡水！看南瓜變身小丑魚！金黃隧道尋幸福

各式創意南瓜。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

炎炎夏日何處去？來淡水走走吧！一年一度全國大南瓜比賽開跑！看可愛南瓜大變身，還能在美麗南瓜隧道乘涼呢！夏天是南瓜採收的季節，新北市的南瓜也進入收成的階段，每年吸引各地農友摩拳擦掌準備大顯好手的全國大南瓜比賽，即日起開放報名，比賽組別分為重量組、品質組與創意組，有興趣參賽的南瓜種植達人可電洽新北市淡水區農會；全國大南瓜比賽的評選日期定於6/22（五）在淡水捷運站後方的金色水岸熱鬧展開，民眾在6/23(六)、6/24(日)也可來到現場欣賞重達數百斤以上的大南瓜，順道採買當季不可錯過的優質南瓜！

南瓜可愛創意造型。（新北市農業局提供）

淡水「全國大南瓜比賽」，每年均廣邀全國各地農友一起參與盛會，不僅僅要比賽誰種的南瓜最具份量，也交換彼此種植南瓜經驗交流，彷彿是南瓜界的「華山論劍」，因此沒有參加過淡水全國大南瓜大賽，千萬不要說自己種的南瓜有多「厲害」，而每年此時為數眾多的大南瓜聚集排列於淡水河岸，也成為難得的夏日奇景。

漂亮的參賽大南瓜。（新北市農業局提供）

今年的比賽組別共有四組，分別為全國重量組、全國創意組、新北市品質組，以及新北市食用南瓜品質組，其中，全國重量組冠軍可贏得最高獎金五萬元，每年的大南瓜能否突破重量紀錄也成為活動最受矚目的焦點，因此，今年淡水區農會特別增設「重量組破紀錄獎金1萬元」，邀請全國各地傑出農友一起來挑戰！

新北市政府農業局長李玟表示，南瓜王從101年的重量328斤，一直到去年的868斤，今年參與比賽的南瓜有機會刷新紀錄，突破一千斤，民眾要把握機會到現場觀賞。淡水農會總幹事高忠說，目前正是南瓜盛產時節，南瓜擁有含量較高的β胡蘿蔔素，可由人體吸收後轉化為維生素A，非常具有營養價值，歡迎民眾可以到淡水向農民或是農會農民直銷站購買優質的淡水南瓜。

(中時電子報)

美麗的南瓜隧道。（新北市農業局提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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