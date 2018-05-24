北港農工科學專題比賽 國內外都拿獎

北港農工「應用在物聯網智慧節能控制裝置」拿下「馬來西亞國際發明展」銀牌獎。（張朝欣翻攝）

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北港農工科學比賽國內外都拿獎，農業機械科「自製汽門拆卸」，勇奪動力機械群全國第1；電機科「應用在物聯網智慧節能控制裝置」，拿下馬來西亞國際發明展銀牌，24日校方舉辦觀摩展，與大家分享師生們的創意。

北港農工鼓勵學生結合生活與科技，將所學應用在各種科學比賽與專題製作，本月由海內外傳來好消息，農業機械科參加「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作決賽」，以「自製汽門拆卸」，拿下動力機械群全國第1。

「自製汽門拆卸」是由老師黃天孟、黃得時指導農業機械三年級同學許智堯、黃奕愷、蔡淯紳、林守慶、王昱智製作，利用研發的特殊工具，將複雜的農機汽門拆卸加以簡化，讓農機維修過程更快速便利。

電機科老師施士文、張芷萱指導電機三年級李昱緯、鄭柏瀚、李嘉祐等同學，以「應用在物聯網智慧節能控制裝置」參加「馬來西亞國際發明展」比賽，榮獲銀牌獎，並獲阿拉伯聯合大公國頒發特別獎。

施士文表示，物聯網可藉由網際網路、傳統電信網路，讓家庭或工廠的各種設備互聯互通，進而實現世界數位化，但過程需耗費大量能源，因此他與學生特別針對如何節能，製作一系列的控制裝置。

校長廖宏瑩表示，北港農工以「型塑學生發展環境、創造學生成功機會」為核心價值，培養學生自我探索的能力與主動學習的習慣，幫助學生深化學習，成為下一波產業革命的尖兵。

(中時 )

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