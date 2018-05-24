檢察官call台大遴委 葉毓蘭：不倫不類的詐騙集團！

反詐騙宣導經常告誡民眾，不會有檢察官、法官親自打電話給民眾。（截自《165反詐騙宣導》臉書專頁）

友善列印
中時電子報

反詐騙宣導常常告誡民眾，「絕對不會有法官、檢察官直接打電話給民眾」，還強調這是詐騙老招，卻還是有人會上當。然而北檢為了查管中閔案，竟然由檢察官親自打電話約談台大校長遴選委員，還發新聞稿表示，是遴委自己要求「不要曝光」，對於北檢作法「表示感激」。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭怒轟，10幾年來我們努力教育人民防詐的ABC：沒有法官檢察官會打電話給你，就此破功！

葉毓蘭指出，根據刑事訴訟法第175條規定，傳喚證人應用傳票，而且還會記載抗傳得命拘提。葉質疑，是什麼樣的急迫、特殊案件，才會讓北檢的檢察官們，居然跳過刑事訴訟法的規定，如此不堪的效法詐騙集團的手法，親自打電話聯絡當事人？

葉毓蘭更怒批，「10幾年來我們努力教育人民防詐的ABC：沒有法官檢察官會打電話給你，就此破功！」；「檢察官使用詐騙集團的手法，用電話通知不但不倫不類，而且不符合法定程序」。

最誇張的是，新聞曝光後，北檢還發佈新聞稿表示「證人主動要求希望不要曝光」、「大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持」。

葉毓蘭說，會表示感謝支持，除了候選人拉票外，最有可能的就是擄人勒贖案中的肉票，在極度的恐懼之下，講出「謝謝你饒我一命」」、「放我一馬」！

此外，葉毓蘭也指出，管中閔的遴選委員名單已經有很多媒體披露，北檢如此周到，恐怕是別有用心。

(中時電子報)

電話約談遴委惹議 北檢回應：保護隱私 證人說感謝

文章來源：葉毓蘭臉書

「醉」爛生日禮！壽星酒駕遭逮 影）孫女被虐慘死　網友求阿嬤：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。