檢察官call台大遴委 葉毓蘭：不倫不類的詐騙集團！

2018年05月24日 10:22 中時電子報 張達智

反詐騙宣導常常告誡民眾，「絕對不會有法官、檢察官直接打電話給民眾」，還強調這是詐騙老招，卻還是有人會上當。然而北檢為了查管中閔案，竟然由檢察官親自打電話約談台大校長遴選委員，還發新聞稿表示，是遴委自己要求「不要曝光」，對於北檢作法「表示感激」。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭怒轟，10幾年來我們努力教育人民防詐的ABC：沒有法官檢察官會打電話給你，就此破功！

葉毓蘭指出，根據刑事訴訟法第175條規定，傳喚證人應用傳票，而且還會記載抗傳得命拘提。葉質疑，是什麼樣的急迫、特殊案件，才會讓北檢的檢察官們，居然跳過刑事訴訟法的規定，如此不堪的效法詐騙集團的手法，親自打電話聯絡當事人？

葉毓蘭更怒批，「10幾年來我們努力教育人民防詐的ABC：沒有法官檢察官會打電話給你，就此破功！」；「檢察官使用詐騙集團的手法，用電話通知不但不倫不類，而且不符合法定程序」。

最誇張的是，新聞曝光後，北檢還發佈新聞稿表示「證人主動要求希望不要曝光」、「大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持」。

葉毓蘭說，會表示感謝支持，除了候選人拉票外，最有可能的就是擄人勒贖案中的肉票，在極度的恐懼之下，講出「謝謝你饒我一命」」、「放我一馬」！

此外，葉毓蘭也指出，管中閔的遴選委員名單已經有很多媒體披露，北檢如此周到，恐怕是別有用心。

(中時電子報)