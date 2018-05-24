影）孫女被虐慘死　網友求阿嬤：你們這家人不要再生了！

2018年05月24日 10:34 中時電子報 張國欽

網友覺女童的言行不合常理、家庭複雜，求阿嬤：「求你們這一家全部別再生了！」(圖／翻攝自臉書)

彰化1名由阿姨與姨丈照顧的5歲女童，前天疑遭姨丈毒打休克送醫，醫師發現女童頭部遭鈍器重擊、肛門破裂，不排除遭凌虐或性侵，昨天下午女童急救無效，結束小小生命，引起社會大眾心痛，不料女童阿嬤的態度與說詞，卻引發網友怒火。

被虐女童解剖，生母（戴白帽）與外婆也到場。（中天電視／警方提供）

阿嬤在臉書分享了女童遭虐死的新聞，然後寫下「明明就是姨丈打的，為什麼記者要亂寫」，不滿記者將自己的女兒也列為共犯。

但網友痛批「想幫女兒撇清責任嗎？姨丈打的⋯那阿姨人在幹嘛？」。阿嬤不甘示弱回擊「你能體會我女兒也被家暴的痛嗎。你懂個屁啊！」，此言一出立刻引發網友炸樓。

據《蘋果日報》報導，網友不滿女兒被女婿家暴，不代表孫女就該活活被虐死，尤其，就算同情女兒被家暴，阿嬤一家也不該冷眼漠視孫女被家暴，因此有網友大罵「不出手相救，你們全部都是共犯！」。

阿嬤回嗆「共犯是你講的算嗎，給我搞清處(楚)狀況。」甚至質疑網友憑什麼說三道四、「我們家的家務事輪不到你來教」。

由於阿嬤的言行令人覺得不可思議，網友大嘆：「這到底是什麼家庭？我已經氣到不知說什麼了！求你們一家全部不要再生了，可憐的孩子去當天使也好，活在你們家，就是地獄」

(中時電子報)