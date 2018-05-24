連續12年發放愛心米 板橋區公所嘉惠逾20萬弱勢家庭

2018年05月24日 10:47 中時 葉書宏

新北市板橋區公所於5月26日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所於5月26日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」。（葉書宏翻攝）

時節已漸邁入炎夏，為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所於5月26日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋低收入戶每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，受惠的弱勢家庭高達9026戶。

板橋區長林敬榜表示，今年為連續第12年發放愛心米活動，每年2次向農糧署北區分署申請米糧，從近3年發放本區愛心米狀況來看，每戶弱勢家庭每年可節省2000至4000元花費，對於經濟弱勢族群有極大的效益，亦獲許多民眾好評。

由於農糧署加工米糧包裝上均有透氣孔，保存期限2至3個月，公所也提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

林敬榜表示，為持續對於弱勢家庭的關心與協助，減輕生活壓力，活動當天將於本區7處定點發放愛心米，且動員里內社區志工、公所同仁計175位協助，對於行動不便或年長者將由志工協助搬運，務必使過程圓滿順利。愛心米領取通知單已於5月18日寄發，活動詳情請洽2968-6911分機612社會課蔡小姐。

板橋區愛心米發放地點:

1.板橋區公所（板橋區府中路30號）

2.公館市民活動中心（板橋區光正街57號）

3.莊敬市民活動中心（板橋區民生路2段120號）

4.民生市民活動中心（板橋區民生路1段30-1號）

5.五權公園活動中心（板橋區廣權路130號）

6.歡園市民活動中心（板橋區大觀路1段38巷1-7號）

7.崑崙公園活動中心（板橋區大觀路3段240號）

(中時 )