獨／和趙薇舊愛已婚生子？資深美女李婷宜這樣說

2018年05月24日 10:38 中時 洪秀瑛

李婷宜笑稱常被誤解是單親媽媽，因為很少po家庭照，她解釋是因為老公低調。（取自臉書）

李婷宜的兒子Lucas已經1歲多。（取自臉書）

美魔女李婷宜至今仍保養得宜。（取自臉書）

李婷宜（右）和「大安路」9號火鍋店老闆娘Lisa合影。（李婷宜提供）

林佳儀老公Henry。（取自臉書）

林佳儀婚後也很幸福。（取自臉書）

資深美女李婷宜婚後很享受平凡低調的生活，她和圈外人老公Ken育有1歲多兒子Lucas。前不久大陸新聞報導她曾看不起大陸主持人謝娜，甚至說她和趙薇前男友葉茂青結婚、育有3個小孩，她看了報導覺得又好氣又好笑，無奈地說「從來沒跟我求證，子虛烏有的新聞真的讓人不敢領教」。

她解釋，從來沒有看不起謝娜，且過去一度和謝娜非常要好，她當年在大陸拍製作人周令剛的戲，謝娜還曾到劇組探班，「當時我特別跟劇組說，謝娜是我好朋友，讓她進我房間」。

至於葉茂青的新聞，她激動的說被寫得更扯：「他老婆不喜歡我，看到這篇報導更生氣，我告訴他老婆這文章不是我寫的，妳不要怪在我身上。」她再次聲明強調：「我老公不姓葉，而且我只生1個小孩。」

原來李婷宜當年和葉茂青約會，他現任老婆當年就是葉茂青的秘書，因為她和葉的老婆都是大眼美女，外型神似，所以她常被誤會是葉茂青的老婆，「對她（葉的老婆）是滿可憐的，大陸許多以訛傳訛的報導真的很誇張」。

李婷宜的另一半Ken曾是頂好名店城2家女裝店老闆，在東區也有門市，因受網購影響，現在服裝事業都收攤，另和朋友在八德路投資合開一家58海鮮熱炒燒烤，她說老公一直想投資其他事業，目前還在構思。

日前她和友人及台灣知名服裝Level 6ix品牌執行長Henry相約「大安9號」日式火鍋店洽談服裝品牌合作，Henry是昔日玉女歌手林佳儀的老公。

李婷宜說，原本就對服裝有興趣，這次有機會與Henry談服裝事業合作很開心。Henry提到，品牌將慢慢轉型，包括服裝設計及風格都希望融入年輕與時尚，這次找李婷宜合作，就是因爲她給人沒有太多服裝標籤感覺，很自在隨性也甜美，反而有更大設計空間。

李婷宜說，前年生完小孩後，每天顧著家庭、照顧小孩，近期有2部大陸電視劇邀約，但好友陳孝志鼓勵她再瘦一點，接戲才會更漂亮。她透露，最近用生酮飲食法慢慢甩肉，不吃澱粉不吃糖類，「第1周很痛苦，剛開始很想要吃糖類、想吃愛吃的麵包」，每天都沒有飽足感，她現在3餐還是吃媽媽煮的菜或吃生菜沙拉，偶爾也會到外面滿足一下口腹之慾。

註：生酮飲食法又稱為「限醣飲食減重法」，簡單來說就是吃很少的碳水化合物（澱粉類、糖類等），並以油脂來代替平時從碳水化合物中得到的能量，模擬飢餓狀態，強迫人體燃燒脂肪。由於脂肪在體內分解後會產生酮體（ketone），因此這種以脂肪作為主要能量來源、不斷產生酮體的飲食法就叫做生銅飲食。

(中時 )