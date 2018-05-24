逛百貨找工作 台南就業中心提供逾400個職缺

2018年05月24日 10:49 中時 曹婷婷

逛百貨公司，還可以找工作？台南就業中心首次和新光三越百貨中山店合作，26日舉辦「薪光閃耀 職場飛揚」聯合徵才活動，現場提供400多個優質職缺，薪資30K以上職缺占5成以上，最高薪資甚至上看50K，另還有職涯諮詢、履歷健診、面試彩妝、職訓宣導等服務，求職朋友們務必把握這難得的機會來參加。

不只找工作絞盡腦汁，公司徵才也要煞費苦心，台南就業中心首次嘗試走進百貨公司，著眼於假日逛百貨公司的人潮多，而且該據點也緊鄰台南火車站，非市區的求職民眾搭火車也能來找工作，非常方便，希望能吸引更多人參與面試。

26日當天邀請友達光電、大億交通工業、景碩科技、光洋應材等11家知名大廠現場徵才，提供逾400職缺，值得一提的是，薪資3萬元以上職缺就高達50％以上，最高薪資上看50K。

台南就業中心為幫助求職朋友更能獲得人資主管的青睞，也特別邀請企業人資為求職人提供履歷健檢服務，以及彩妝達人提供面試儀容妝扮建議，為求職朋友打造最佳的面試狀態。

此外，因應不少社會新鮮人或轉職者還在摸索想做甚麼，對於工作坊向仍遲疑不決，台南就業中心也特別安排職涯諮詢服務，期待透過專業職涯諮詢，幫助求職朋友找到最適合自己的職涯方向，早一步打造個人職涯目標。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，隨著進入畢業季尾聲，緊接著就是社會新鮮人求職旺季，為協助社會新鮮人提早職場卡位成功，特別結合新光三越百貨台南中山店，利用假日人潮眾多，地標明顯等特性，增加民眾求職的交通便利性，希望有更多的現場朋友來參與面試。

(中時 )