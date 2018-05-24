低碳國際論壇 新北邀全球邁向「後碳時代」

2018年05月24日 10:56 中時 葉德正

全球有超過70％的溫室氣體排放來自城市，城市層級的減碳行動將成為對抗全球暖化的重要推手，新北市環保局成立30周年，24日舉辦 「2018 新北市能源治理與低碳城市國際論壇」，邀請德國、日本及蒙古環境部門首長及學者深入對談，分享打造低碳城市如何兼顧能源治理，透過城市對話，延緩全球暖化趨勢。

市長朱立倫表示，新北市積極打造永續韌性城市，2017年獲日本京都市邀請，參加京都議定書簽訂20周年的全球環境會議，獲與會者很大的迴響，這次邀請包括日本京都及各低碳城市的環境部門首長、相關學者，分享各城市的減碳作為，相互交流，也為邁入「後碳時代」做準備。

環保局長劉和然報告中指出，新北市有許多值得參考的低碳經驗，包括集結市府各機關及民間力量，將資源整合後推出具有資源循環及生態永續概念的參與式屋頂農場，串接惜食分享網，以系統化方式減少運輸及剩食處理時所產生的碳足跡；又採用民間融資提案制度完成全市22萬盞LED路燈換裝，1年省下電費上億元。

另外更積極推廣大眾運輸工具、騎乘低汙染運具、友善乘車資訊、媒合共乘，不僅有效減少交通工具所造成的空氣汙染物，也同時為地球減碳降溫。

來自德國佛萊堡市政府氣候部門的代表馬爾它‧托馬（Malte C. Thoma），即以「佛萊堡邁向後碳時期」角度作分享，指出未來城市若要達到100％的再生能源使用目標，惟有串連相鄰城市的力量共同努力，才能以具體行動打造低碳城市。

日本京都環境政策局的代表赤塚太朗（Taro Akatsuka）以「京都市因應全球暖化策略」為題，分享了京都市政府在抗暖化作為上的策略與行動，以及國際間應如何相互合作，以共同延緩全球暖化速度。

(中時 )