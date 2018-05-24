國產香蕉玩出33種創意 蕉滴滴蛋黃酥人氣旺

2018年05月24日 10:56 中時 楊樹煌

為創造Taiwan Banana的流行風潮，促進香蕉產業加值，由農糧署首次舉辦的「2018好蕉情伴手禮創意競賽」，透過研發國產香蕉饀料結合烘焙業創意巧思，33家決賽業者，經邀請各級專業學者專業評審後，各組優勝揭曉，由中山龍鳳堂食品公司奪冠。

農糧署表示，台灣香蕉種植面積1萬6,000公頃，產量約30萬公噸，一年四季皆有生產，是消費者最容易購買營養又健康的水果，為延長香蕉貯藏期，兼具調節產銷，又可讓消費者享受不同風味的香蕉烘焙精品，因而邀請業者開發健康精緻美味點心，以創意巧思角逐競賽，讓消費者有更豐富的選擇，吃的美味又健康。

該署並指出，此次競賽提供中、西式2款香蕉饀料給參賽者，經書面審查及初審，共有33家業者進入決賽，經烘培專家及各專業代表在嚴謹、公正、公開評分後，冠軍由中山龍鳳堂食品有限公司奪得，亞軍及季軍分別為雅聖食品行及拉菲樂私房酵母烘培，優勝獎為小熊烘培屋及香饀園烘培坊。

農糧署進一步表示，本次競賽高手雲集，產品獨具特色，不僅商品名稱令人會心一笑，如奪得冠軍的「蕉滴滴蛋黃酥」搭配牛奶及香蕉饀料，讓蛋黃酥有全新及不同層次的口感，「如蕉似漆」以餅乾融入巧克力搭配香蕉饀，甜中帶鹹，滋味豐富；該署將在6月29日至7月1日於世貿三館舉辦展售品嚐會，歡迎消費者前往選購最具代表台灣的在地好伴手禮。

(中時 )