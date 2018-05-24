40元一票玩到飽！茶博館消暑專案 禪意建築拍出仙氣美照

新北市坪林區茶業博物館推出消暑系列活動。（葉書宏翻攝）

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新北市坪林區茶業博物館推出消暑系列活動。（葉書宏翻攝）
新北市坪林區茶業博物館推出消暑系列活動。（葉書宏翻攝）
新北市坪林區茶業博物館推出消暑系列活動。（葉書宏翻攝）

夏日天氣熱到發慌，想節電省錢卻又不知往哪去？夏天的坪林微風徐徐，新北市坪林區茶業博物館翠綠茶園包圍之下的自然美景更有大台北美麗後花園之稱，漫步在竹林和森林小徑之中，讓人暑意全消心曠神怡。

尤其是到坪林必遊的茶博館，更是各方網美超級熱門打卡點，茶博館外觀雅緻禪靜、充滿脫俗的文青氣息，隱身在群山綠意之中散發出來的仙氣滿滿，館內外隨便一個角落，相機隨手一壓都能拍仙氣逼人的美照！

為了迎接炎炎夏日，坪林茶博館現在推出消暑系列活動，邀大家一起走入坪林，用美景好茶沁涼你的心，首推「看見茶博－IG秀美照」活動，即日起至5月30日止，只要在茶博館拍攝仙氣美照，上傳到IG就可參加比賽及抽獎，最高可獲得價值5000元的禮券。「40元消暑一票暢遊玩到飽」活動，一樣從即日起至年底，週一到週五「2人同行，1人免費」，原價80元的門票優惠後，等於一個人只要銅板價40元，便可無限暢玩整個博物館，針對國內外團體遊客則是單次購買100張以上門票，不分平日、假日都可享有兩人同行一人免費優惠，每日10點還有「好茶市集」由當地茶農到館推薦不同的好茶，親自泡給你喝。

炎炎夏日不如來坪林走一遭，離大台北都會區僅需30分鐘車程，只要銅板價美景好茶一次蒐羅，趕快揪團來一趟CP值破表的知性茶文化之旅吧！更多優惠及活動詳情請至茶博館官網及臉書粉絲專頁「新北市坪林茶業博物館」查詢。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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