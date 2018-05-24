高中生赴陸校長遭關切 黃智賢：笑著說民主的獨裁者

2018年05月24日 10:47 中時電子報 謝雅柔

台大校長案爭議不斷，近日有台大校長遴選委員被台北地檢署通知以「證人」身分約談。對此，資深媒體人黃智賢指出，這種恐懼就是白色恐怖的恐懼。「民進黨要社會知道，他們沒什麼不敢的」。至於建中和武陵高中的校長，因為畢業生去大陸讀書被教育部關切，黃說這種恐怖手段，蔡政府做得順手之至；兩蔣不敢做的事，他們毫無廉恥的幹。

台灣高中生畢業後赴陸就讀人數今年暴增，因而引來政府關切。武陵高中與建中校長接到調查局與教育部的來電「關切」，要求說明。對此，法務部調查局說只是為了瞭解陸方的「對台31措施」對各產業的影響程度進行了解，提供政府施政參考，對於學校治學、行政業務從不干涉。

對此，黃智賢在臉書發文指出，台大校長選出了民進黨不喜歡的管中閔，民進黨軟的硬的都來，拖延再拖延，極盡刁難。最後悍然違法，拒發聘書。黃接著說遴選委員會的委員被地檢署用下流手段當作證人打電話約談。「說下流，是因為竟然連刑事訴訟法規定的『傳票』都沒有」。黃說這種恐懼，就是白色恐怖的恐懼。

此外，黃智賢也表示，學者們參與了什麼罪案要被約談?一切只因為這21個人組成的遴委會，選出來的台大校長，不為民進黨所喜。黃說有什麼事官方不知道，要約談學者?當然是要用公權力嚇死他們，逼他們投降。只要有幾個學者辭職，遴委會也就可以變成蔡英文的鷹犬。重新開會，選出自己人。「這整個不擇手段的過程，是要教訓這個社會，逆我之意，教你無所逃於天地」。

至於建中和武陵高中的校長，因為畢業生去大陸讀書被教育部關切。黃說這樣的公然施壓，已經夠醜陋了。「這種納粹的恐怖手段，蔡政府做得順手之至。兩蔣不敢做的事，他們，毫無廉恥的幹。」黃說獨裁者想用一切手段，把人民關在台灣這個鐵幕裡面。台灣不准去，大陸不准來。禁止兩岸往來。大陸的事，連聽都不可以聽，台獨就長治久安了？「這個笑著說民主的獨裁者，我們可以讓她成功，心想事成嗎?我們瘋了嗎？」

黃智賢臉書全文：

笑著說民主的獨裁者

1

台大校長選出了民進黨不喜歡的管中閔。

事情大條了。

民進黨可以做到軟的硬的都來，拖延再拖延，極盡刁難。

最後，悍然違法，拒發聘書。

台大遴選委員會於是被逼得再次開會表決，告訴教育部: 我們已經選出校長，請你依法發聘書。

你以為民進黨沒招了?

那你對蔡英文真是不了解。

這時候，司法上場了。

遴選委員會的委員，竟然一個個被地檢署用下流手段，當作證人打電話約談。

說下流，是因為竟然連刑事訴訟法規定的”傳票”都沒有。

被約談的學者說，”感覺涼意，從腳底緩緩上升。”

這種恐懼，就是白色恐怖的恐懼。

社會以為應該絕跡的恐懼。

民進黨，要社會知道，他們沒什麼不敢的。

2

學者們參與了什麼罪案要被約談?

一切只因為這21個人組成的遴委會，選出來的台大校長，不為民進黨所喜。

這就是最大的惡。

蔡英文要讓社會明白，我們只有屈服這條路。

根本是公開的選舉，有會議記錄。

而官方不但有教育部有三個代表在裡面，還有獨派自己的學棍們，在裡面帶風向。

有什麼事官方不知道，要約談學者?

當然是要用公權力嚇死他們，逼他們投降。

只要有幾個學者辭職，遴委會也就可以變成蔡英文的鷹犬。

重新開會，選出自己人。

這整個不擇手段的過程，是要教訓這個社會，逆我之意，教你無所逃於天地。

3

讓蔡政府更震怒的，是竟然有越來越多高中生，要到大陸讀大學。

是可忍孰不可忍。

建中和武陵高中的校長，竟然因為畢業生去大陸讀書，而被教育部關切。

這樣的公然施壓，已經夠醜陋了。

還問，你們沒有鼓勵吧 ?

可調查局竟然去武陵高中約談校長。

連情治人員都出動了。

就是要讓校長怕。

這種戒嚴時代，國共內戰時，因為跟大陸往來而遭遇的情節。

這種納粹的恐怖手段，蔡政府做得順手之至。

兩蔣不敢做的事，他們，毫無廉恥的幹。

4

獨裁者想用一切手段，把人民關在台灣這個鐵幕裡面。

台灣不准去，大陸不准來。

禁止兩岸往來。

大陸的事，連聽都不可以聽，台獨就長治久安了？

這個笑著說民主的獨裁者，我們可以讓她成功，心想事成嗎 ?

我們瘋了嗎？

(中時電子報)