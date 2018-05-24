發表政見後要民調 呂秀蓮驚呆了

2018年05月24日 10:49 中時 曾薏蘋

民進黨昨天選對會表示，在有意參選台北市長的立委姚文智與前副總統呂秀蓮電視政見辯論後，黨內會做內部參考民調。呂秀蓮今獲知驚呆了！「為何我們離開後 突然宣佈要民調！」

她更表示，所有媒體、選舉都非常詭異，「媒體都打壓我、冰凍我，異常現象，滿多周邊反應 連我要去立院拜訪立委都被黨團總召柯建銘一口回絕。」

被點名的柯建銘表示，呂秀蓮是要來拜會黨團會議，沒有一位候選人來拜會黨團會議的，他也不可能開先例，開了先例，以後所有要選舉的都來黨團會議，黨團不就不用運作了，選舉是中央黨部選對會的事情，黨團不宜也不會處理。

呂秀蓮今參訪台北市錦華里綠化工程，被問到，外界都認為，姚文智被提名希望較大；呂說，見仁見智，星期六才要辯論，倒是今天看到報紙指徵召辦法要特別辦民調 ，昨天協調也沒說要做民調，那今天報紙說選對會要做民調，希望溝通一下，昨天完全沒談民調，最近民調引起很多紛爭，民調非常技術面，希望等一下跟選對會溝通一下

她說，星期六辯論希望很順利，市長就是要關心市政、市民，徵召辦法中沒列入要民調，「為何我們離開後，突然宣佈要民調？」

外界認為，徵召姚、呂是放水；她表示，這幾個月一直有奇談怪論，違反台北市民意願，很奇怪一直不許她談政見，不讓她說如何做好台北市，能夠真正找到最好的市政，台北市首都過去幾年落後太多。

(中時 )