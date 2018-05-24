臺南高職生圍毆老師 影片曝光網友灌爆留言怒罵

2018年05月24日 11:05 中時 吳佩珊 、中國時報/ 程炳璋 、中國時報/

陳姓教師左眼紅腫，至今仍有閃光與影像重疊的後遺症。（程炳璋攝）

學生稱陳姓教師平時教學認真。（程炳璋攝）

學校的邱姓主任教官出面說明事件過程，表示學校正開會釐清事情經過，再作出懲處。（程炳璋攝）

臺南市中西區南英商工爆發學生圍毆老師事件，影片23日晚間從網路傳出，網友一面倒怒罵學生是小屁孩，嘆師道蕩然無存，校方調查，學生指控是老師先動手呼巴掌，受傷的老師則回應「很心痛」。

網路「黑色豪門企業」粉絲頁23日晚間傳出一段影片，南英商工一群學生在上課時間包圍1名老師，其中1位學生不僅使勁向老師丟擲物品，見老師不還手向教室外走出，還從背後先推一把，再揮一拳，旁邊的同學鼓譟追上，追打的學生直到老師走出門外仍不罷休。

校方表示，事件發生在22日上午10時，一群高一電機空調科學生正上第3節課「配線實習課」，陳姓學生上課鈴響後仍躺在椅子上打手機遊戲，陳姓老師上前拍打學生腰部要學生起來，陳生置之不理，竟還回以三字經怒罵，陳姓教師輕拍學生嘴巴管教稱「你是在說什麼」。當下並未進一步發生衝突。

被拍打嘴巴的陳姓學生心有不甘，經過1節課後，找來5、6名同學包圍老師，在臺上不停指著老師怒罵，陳姓教師要學生到辦公室講清楚，轉身向外走出，陳生即從後方向老師丟擲物品，出言怒嗆，再朝陳姓教師出手兩次，一次推擠、一次毆打。

陳姓教師走出教室幾乎用跑的要下樓，一群學生趁勢而上，上前一陣亂拳揮打，致他左眼紅腫，出現閃光與重疊影像，事後就診治療。

被圍毆的陳姓教師之前曾擔任學校12年的訓育組長，感嘆擔任教職37年來第一次遇到這樣誇張的狀況，他指稱，身體受傷都不重要，但很「心痛」，直言現在的學生難管教。

陳生事後認不願認錯，並向家長表示教師先動手呼巴掌，他才會找一群同學向老師理論。

陳姓校長表示，動手毆打老師的除了教室內的陳姓學生，還有1名洪姓學生，兩名學生目前先請假在家，校方還待開會釐清事件，再作出懲處。

影片在網路曝光，留言幾乎被灌爆，網友一面倒痛批動手的學生是小屁孩，不懂尊師重道，有網友認真的討論教育環境重視保護學生，卻沒有保護老師，質疑臺灣過去20年的教育制度是否正確，感嘆社會應給教育者留點尊嚴。

新增網友留言

事件家長上網說明(翻攝爆料公社)

影片在網路上流傳，網友群情激憤肉搜學生，學生家長在臉書上說明；「老師在第三節掌摑學生，學生到了第四節，質問老師要不要道歉。因此才會有玩手機不上課、不服管教主動追打老師的情形。」家長也對於此事覺得孩子不對，但也不覺得老師全然正確，並對老師道歉。而網友看到事件家長的回應表示「現在打老師，以後打父母」、「小學生都會打老師了，高中生打老師臭了嗎？幸好老師沒還手，不然依照教師輔導管教條例，老師至少一支大過。」、「十幾年前，學生再兇也不會去打老師，因為他們懂得兩個字叫做尊敬。」、「會打老師或長輩的人，出社會也是垃圾而已！能混到多有成就⋯⋯」看得出網友力挺老師管教並非失當。

(中時 )