腸病毒疫情升溫 嘉縣累計49班級停課

2018年05月24日 10:49 中時 呂妍庭

炎炎夏日，腸病毒蠢蠢欲動，嘉義縣自今年起陸續有國小、幼兒園共49班因腸病毒停課，目前尚有5班停課中，不僅嘉縣衛生局緊盯疫情狀況，要求學校、民間補習班、安親班落實腸病毒通報及停課標準外，大林慈濟醫院感染管制中心也走進幼兒園推廣腸病毒衛教，提醒師長如發現孩童出現感冒或嗜睡等情況就應盡速就醫。

衛生局代理局長蔡淑真說，腸病毒疫情在冬天明顯趨緩，不過1月分還是有9班停課，2月剩1班，到3月分天氣漸熱，又增加到12班，4月也有10班，5月起停課班級數明顯增加，1日至23日已有17班因腸病毒停課，目前尚有5班未復課，呼籲不管是大人小孩都要勤洗手，做好預防措施。

大林慈濟醫院小兒感染科主任王俊隆指出，每年夏季為腸病毒流行期，好發於兒童，5歲以下的幼兒是感染腸病毒71型重症的高危險群，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可從接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染，一般發病特徵為手足口病、疱疹性咽峽炎，因腸病毒感染50％至80％無症狀或症狀很輕微，與一般感冒不易區分，因此容易疏忽而傳染給孩童。

至於秋、冬雖非好發季節，卻更要注意腸病毒D68型，王俊隆說，D68型症狀表現很像一般感冒發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉痠痛，且極少數腸病毒D68型感染會侵犯神經系統，導致肢體麻痺，因為沒有常見的手足口病或疱疹性咽峽炎症狀，更容易被忽略，師長應多留意。兒童有呼吸道感染症狀，一旦出現腦炎或急性無力脊髓炎要立即就醫。

王俊隆強調，若家中幼童有持續嘔吐、嗜睡、肌躍型抽搐、活動力不佳等重症前兆，就應立即就醫，而預防腸病毒除了養成良好衛生習慣，平時要勤洗手，注意居家及校園等環境的清潔和通風，兒童玩具常清洗及消毒，家長回家後應洗手和更衣後再接觸幼童，於腸病毒流行期間避免進出人潮擁擠的公共場所，才能降低感染機會。

(中時 )