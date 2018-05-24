連網紅們都17愛上 「他」在網路界爆紅！

2018年05月24日 10:53 中時電子報 綜合報導

校園青澀的戀愛總是讓人愛在心裡口難開，「告白」更是成為一件難事。近日網路上的網紅們都在跟「他」談戀愛！透過這一瓶讓你「不需動口，只需動手」，就能將你的愛意傳遞給愛慕已久的那個他(她)，「17」拉近彼此的距離！

網路紅人「這群人」到底在跟誰談戀愛？究竟擄獲茵聲女主角芳心的男主角又是何方神聖？原來是立頓推出的限量「17瓶」，無論是「17做啥都好」、「17幸福肥」、「17脫魯」，代替你的口跟心上人告白。透過瓶身的文字將愛意傳遞出去，這種低調又聰明的曖昧方式已經在網路界傳開！甚至有網友紛紛表示「想買！」「以後就買一瓶放在暗戀對象桌上就好啦」「這有猛」，成為現今男女告白的武器。

有民眾直接寫上「17生小孩」向心儀對象大方示愛。 (圖/林勝發 攝)

實地街訪也發現，民眾對於利用瓶身告白的方式有極高的接受度，因為許多人在心儀對象面前時容易顯得害羞而不敢表達想法，因此有民眾寫上「17去吃飯」、「17都好」，也有人大方地直接寫「17在一起」，或是「17跟我回家吧」、「17很幸福」等等文字來表達愛意，並表示，「17瓶可以省去告白被拒絕的尷尬。」、「給一瓶飲料後，就知道有沒有下文啦！」。

網友搞笑回應，可以寫上「17吃飯 你請客」放在同事桌上。 (圖/林勝發 攝)

甚至有網友還建議可以將不好說出口的真心話寫在瓶身上送給朋友，例如「17吃飯 你請客」、「17唱歌 不要搶mic」、「17翹課 17延畢」等，讓對方好氣又好笑，增進彼此互動。

網紅「安啾」在臉書上也分享與17瓶的合照。 (圖/翻攝 安啾 Anjou粉絲專頁)

網紅「阿翰」扮成公主用17瓶祈禱脫魯。 (圖/翻攝 阿翰po影片 粉絲專頁)

立頓限量瓶身「17瓶」。 (圖/林勝發 攝)

此次「立頓17瓶」，不只街訪民眾接受度高，同時不少網紅網友也大讚，「宅男宅女的幸福寄託啊(?)」、「多買幾瓶放著準備哈哈」、「這下脫魯有望啦！」、「好曖昧喔!!我喜歡XDDD」，不妨趕快趁著這次機會買瓶「立頓17瓶」，在2018年給自己及他一段全新的開始，「17」拉近彼此的距離！

(中時電子報)