大難不死！中毒後首現身 俄雙面諜之女：仍想回俄國

2018年05月24日 10:56 中時電子報 蔡萱

尤莉亞在中毒後現身氣色不錯，她透露目前仍在接受漫長的治療。(路透)

俄羅斯判諜斯克里帕爾與其女兒尤莉亞3月在倫敦中了可致命的神經毒劑，不僅引發全球譁然，也引發英俄關係降至冰點。如今父女倆大難不死紛紛出院，尤莉亞更是在中毒後首次接受採訪，氣色不錯的他以俏麗短髮現身，她也提及儘管經過這次被下毒，且有了在治療過程中非常通苦的經驗，但她仍希望未來可以回到祖國俄羅斯。

現年33歲的尤莉亞（Yulia Skripal）23日在中毒復原後，在英國警方的牽線下首次公開面對鏡頭，她表示自己抵英國探視父親已經不是第一次，她很震驚神經毒劑可以被這樣利用，自己的人生也在被下毒後從此天翻地覆，也在昏迷20天後驚醒時才看到原來自己與父親都遭到下毒的新聞。

尤莉亞也首次向外界透露了這段震驚全球的企圖毒殺案的復原過程，「我和父親都感到很幸運可以從這場企圖毒殺事件中倖存，儘管這個過程十分緩慢且極度痛苦」。

尤莉雅也表示正在試著逐漸接受，身心上的傷害性變化，「我也希望協助照顧我的父親，直到他完全康復。而且長遠來看，我希望能夠回到我的國家」，不過她也謝絕俄羅斯提供協助返俄的提議，稱她現階段「還沒準備好」接受俄羅斯大使館的幫忙。

尤莉亞的父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）曾是俄羅斯軍事情報單位的上校，並向英國情報單位MI6出賣了他數十位同袍，也因此被莫斯科以叛國罪定罪，並在2010年獲得英國庇護，後來低調隱居英國。他與尤莉亞在3月4日被發現倒在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上，後來證實兩人遭到神經毒劑攻擊。

這起企圖毒殺案也是自第二次世界大戰後，首次有軍事級神經毒劑在歐洲被使用，也因此引發事發國家領導人，也就是英國首相梅伊極大的不滿。

梅伊也在事發後表示斯克里帕爾是遭蘇聯在1970到1980年代首度研發出來的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）所下毒，認為俄羅斯與此事肯定脫不了關係，而英國在歐洲的盟友以及盟國也都支持這項說法，此事也讓英俄關係跌至冰點，互相驅逐外交官、取消高層交流等。

(中時電子報)