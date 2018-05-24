大難不死！中毒後首現身 俄雙面諜之女：仍想回俄國

尤莉亞在目前在英國警方的協助下在保密的地點繼續接受治療與生活。(路透)

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中時電子報
尤莉亞在中毒後現身氣色不錯，她透露目前仍在接受漫長的治療。(路透)

俄羅斯判諜斯克里帕爾與其女兒尤莉亞3月在倫敦中了可致命的神經毒劑，不僅引發全球譁然，也引發英俄關係降至冰點。如今父女倆大難不死紛紛出院，尤莉亞更是在中毒後首次接受採訪，氣色不錯的他以俏麗短髮現身，她也提及儘管經過這次被下毒，且有了在治療過程中非常通苦的經驗，但她仍希望未來可以回到祖國俄羅斯。

現年33歲的尤莉亞（Yulia Skripal）23日在中毒復原後，在英國警方的牽線下首次公開面對鏡頭，她表示自己抵英國探視父親已經不是第一次，她很震驚神經毒劑可以被這樣利用，自己的人生也在被下毒後從此天翻地覆，也在昏迷20天後驚醒時才看到原來自己與父親都遭到下毒的新聞。

尤莉亞也首次向外界透露了這段震驚全球的企圖毒殺案的復原過程，「我和父親都感到很幸運可以從這場企圖毒殺事件中倖存，儘管這個過程十分緩慢且極度痛苦」。

尤莉雅也表示正在試著逐漸接受，身心上的傷害性變化，「我也希望協助照顧我的父親，直到他完全康復。而且長遠來看，我希望能夠回到我的國家」，不過她也謝絕俄羅斯提供協助返俄的提議，稱她現階段「還沒準備好」接受俄羅斯大使館的幫忙。

尤莉亞的父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）曾是俄羅斯軍事情報單位的上校，並向英國情報單位MI6出賣了他數十位同袍，也因此被莫斯科以叛國罪定罪，並在2010年獲得英國庇護，後來低調隱居英國。他與尤莉亞在3月4日被發現倒在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心長椅上，後來證實兩人遭到神經毒劑攻擊。

這起企圖毒殺案也是自第二次世界大戰後，首次有軍事級神經毒劑在歐洲被使用，也因此引發事發國家領導人，也就是英國首相梅伊極大的不滿。

梅伊也在事發後表示斯克里帕爾是遭蘇聯在1970到1980年代首度研發出來的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）所下毒，認為俄羅斯與此事肯定脫不了關係，而英國在歐洲的盟友以及盟國也都支持這項說法，此事也讓英俄關係跌至冰點，互相驅逐外交官、取消高層交流等。

(中時電子報)

文章來源：Exclusive: Yulia Skripal - Attempted assassination turned my world upside down

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