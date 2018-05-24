聘空巴前總設計師 大陸航空企業進軍商務機市場

2018年05月24日 11:28 中時電子報 喻華德

據大陸中證網訊21日報導，由上海冠一商務機有限公司（以下簡稱「冠一通飛」）自主研製的單發動機，四人座，固定翼商務機GA20的原型機在江西南昌高新區順利出廠、並完成地面滑行展示，意味著這架歷時三年研發、擁有完整自主智慧財產産權、可以和國際普通航空整機製造企業同臺競爭的商務機從藍圖變為了現實，中國大陸普通航空廠商展示了自主智慧財產權硬實力，為下一步首飛奠定了基礎。

近年來，作為大陸國家戰略性新興産業，普通航空業受到政策與市場雙輪驅動。根據中國大陸民航「十三五」發展規劃描繪的藍圖，到2020年大陸普通機場有望達到500個以上，商務航空器達5000架以上，飛行總量達200萬小時。

與這樣的廣闊前景相對應的，是大陸普通航空産業發展遠落後於已開發國家的現狀—截至2017年底，大陸擁有通用航空器2,292架，不到美國的1%，全年實現飛行80.8萬小時，不到美國的3%。大陸普通航空産業不僅遠落後於美歐等已開發經濟體，同時也明顯落後於巴西、南非等開發中國家，成為大陸所有産業中唯一與國際水平相差如此巨大的弱點。更值得關注的是，在這2,000多架商務航空器中，真正具有中國大陸自主智慧財產權的飛機更是寥寥，大陸目前購買飛機的機構以飛行學校、飛行俱樂部和一般普通營運企業為主，購置機型多是歐美進口機型。

航空製造屬於高端製造業，技術門檻極高，面對航空強國的技術優勢，大陸企業很難真正掌握核心技術。而隨著低空領域的逐步開放，大陸普通航空企業掌握産業主導權勢在必行。冠一商務機董事長朱頌華認為，市場和資金換不來核心技術，核心技術的缺乏將導致不可持續發展，自主智慧財產權是必由之路。

為了實現這一目標，冠一通飛請來了法國空巴的前總設計師出任GA20的型號總設計師，團隊成員由包括曾在法國空巴、達梭航空、索卡塔飛機公司等企業中擔任要的各類專家與大陸本土工程師組成。從概念設計到細部設計、再到製造試驗的所有過程都一一摸索細節、親身實踐。 「三年磨一劍」，終於在2018年實現了GA20原型機的成功出廠。

隨著低空空域進一步開放、「一帶一路」大陸國家戰略的推進，普通航空産業正迎來更多的發展機遇，民營企業憑借天生的活力與靈活機制，將與國營企業形成優勢互補，共同促進中國大陸普通航空産業煥發出勃勃生機。據悉，未來五年，冠一通飛將在南昌航空城建成集研發中心、制造基地、試驗試飛中心、客服中心和飛行培訓中心五大功能為一體的商務機産業基地，至2022年，將實現年産200架飛機的整機龍頭企業的目標。

(中時電子報)