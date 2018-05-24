NBA》詹皇孤掌難鳴 塞爾提克殲滅騎士聽牌

詹姆斯在東區冠軍賽G5陷入孤軍奮戰窘境。(美聯社)

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中時電子報
兩隊在第2節差點上演全武行。(美聯社)

儘管「小皇帝」詹姆斯24日貢獻26分、10籃板及5助攻，卻在東區冠軍賽第5戰陷入孤掌難鳴窘境，只能眼見地主塞爾提克最後以96比83擊潰騎士，除了保持今年季後賽主場全勝，更以3勝2敗聽牌，接著就看26日G6戰況了！

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一掃前兩場作客輸球陰影，塞爾提克首節打來士氣高昂，在剛獲選年度新秀第一隊的塔圖帶領下，打出15比3猛攻，綠軍更在打完首節，取得32比19領先，到了次節，塞爾提克領先差距更來到17分，雙方火氣也打了上來。

打到第2節還剩10分47秒，馬可斯莫里斯防守時撞倒小蘭斯，讓小蘭斯氣到一起身就先猛推莫里斯，莫里斯當然也不客氣回推一把，場上差點演出全武行，沒想到裁判竟然各吹兩人1次技術犯規，也讓全場球迷高喊「狗屎」抗議。

騎士隨後趁機打出12比3攻勢追上，可是來到下半場，塔圖、傑倫布朗、莫里斯、史馬特等人輪番開火，塞爾提克重新擴大領先到21分，騎士還是不願放棄，末節打出誇張9比0攻勢，打到最後7分49秒，追到只差12分。

幸好塞爾提克「關鍵先生」荷福德再次挺身而出，他先是飛身爆扣取分，接著投進三分外線，帶領綠衫軍打出8比2攻勢回應，眼見大勢已去，騎士總教練泰隆盧最後3分11秒就把詹姆斯換下休息，提前宣告此役放棄了。

幫助塞爾提克搶下今年季後賽主場第10勝(0敗)的頭號功臣，仍是去年探花塔圖，他拿全隊最高24分，外加7籃板、4助攻、4抄截、2火鍋的全能數據，布朗也拿17分，荷福德15分、12籃板，莫里斯與史馬特各拿13分進帳。

無奈陷入孤軍奮戰的詹姆斯，他的個人得分竟然比其他4名騎士先發總分(24分)還多，全隊除了詹皇，只有洛夫攻下14分的兩位數得分，表現最低迷的當屬先發中鋒崔斯坦湯普生，他全場投3中0，竟然僅靠罰球拿下1分。

(中時電子報)

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