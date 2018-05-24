中視《60分鐘》無罪？!不容妥協清白路

2018年05月24日 10:59 中時電子報 綜合報導

冤獄平反歷32年 蘇炳坤嗆法官換你去關關看

「高高在上的法官要想想，被冤枉的人心情，不是賠幾百萬幾千萬就可彌補，不然換你去關關看。」平反路歷經32年，冤獄當事人蘇炳坤離「無罪」剰最後一哩路。2018年5月21日高檢署檢察官罕見當庭表明本案採「無罪論告」，蘇炳坤平反路終見曙光！昔日工人郭中雄緊咬蘇炳坤參與1986年3月銀樓搶案，蘇炳坤遭灌水刑求後二審重判15年，直到2000年時任總統陳水扁在國際人權日「特赦」，蘇炳坤堅持：「特赦是總統給的，司法沒有還我清白，若是你會甘願嗎？」

含冤32年待平反 蘇炳坤不禁悲從中來。（中視提供）

曾參殺人?! 司法再審高門檻 低成功率

「路人變被告」看似離譜，卻真實存在！家具行老闆變銀樓搶匪；房仲變跨國運毒集團主謀；麵包師傅變殺人犯，唯一證據竟然都只有被告自白，「三人成虎」、「曾參殺人」的謬誤如何平反？司改會執行長陳雨凡:「美國105年一年冤案平反件數高達150件，台灣15年不到100件，我們司法比較好嗎？還是司法沒辦法糾正錯誤，台灣救濟冤案制度的門太窄！」高等法院法官錢建榮建議：「目前制度是在原確定判決法院聲請再審，其實隔壁可能就是你同事或學長，大家都不願意得罪他人，我建議未來向其他高分院聲請再審，去淡化同事間的壓力。」

蕭明岳入獄七年 父母為兒四處陳情奔走。（中視提供）

三人成虎房仲變運毒主謀 蕭明岳:法官隻手遮天

「我知道我一定會出去，早晚而已，你法官可以隻手遮天，但你可以一直隻手遮天嗎？」在監已七年的蕭明岳語氣憤慨、眼泛淚光。原是房仲的蕭明岳遭指控變運毒集團主謀！檢察官訊問同案被告郭哲委的影片日前曝光，檢察官說：「你最後一次(減刑)機會了，你要再袒護他(蕭明岳)的話對你沒有用…」利誘偵查的問話引發爭議，蕭明岳父親痛斥：「哪有檢察官這樣問話，這樣辦案來十個人，十個通通穩死無疑。」律師邱顯智質疑同案被告為了減刑才緊咬，全案沒有任何通訊或匯款證據指向蕭明岳，邱顯智回憶看到蕭明岳的情景：「他抱著我，哭到我整個衣服都濕掉，我常常在跟小孩玩時腦門一閃想到他！」

20多年後重返命案地 冤案當事人呂金鎧心情平靜。（中視提供）

遭緊咬殺人 呂金鎧重返命案地心情平靜

「我心情很平靜，有什麼好激動，又不是我害死她！」事隔20多年呂金鎧重返當年永和秀朗路命案地，物換星移人物已非，他花了許久才認出昔日住處，心情看不出波動！1993年麵包師傅呂金鎧遭有妨害性自主前科的獄友陳錫卿緊咬參與姦殺女大生，呂金鎧入獄19年，出獄時已55歲依舊喊冤。全案直到更七審DNA才確認排除呂金鎧，但早在更六審時，呂金鎧憂心年邁父母身體因此放棄上訴。冤獄平反協會執行長羅士翔說：「早期DNA技術侷限，現在確認他不在這件事上，這是翻案關鍵證據。」義務辯護律師林俊宏表示：「DNA這件事提了很多遍，目前法院都不買單。」現年60歲的呂金鎧頭髮已花白，持續等待「無罪」以告慰父母在天之靈。

台中女中課堂研究冤案 盼促進司法改革。（中視提供）

學生扮柯南學推理 盼研究冤案促進司改

「冤案」是對受冤者最大的汙辱；也是對司法正義最大的破壞，台中女中老師劉姝言把冤案帶入教室，劉姝言說：「讓學生學著從有限證據去找出可能的版本，從判決書看有無漏洞，我們某種程度在監督法官，促進司法改革。」「無罪?!不容妥協清白路」完整內容請鎖定5月26日(六)下午1點《中視60分鐘》。

(中時電子報)