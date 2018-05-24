確保艦載機地位 波音擬讓「超級大黃蜂」升級延壽

2018年05月24日 11:16 中時電子報 李靖棠

據美國海軍協會（USNI）報導，隨著新一代短場起降的F-35B（F-35B Lightning II）與艦載機F-35C，陸續開始編入海軍服役，現役的航空母艦艦載機F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornets）開始面對危機感。為確保自家戰機的地位和未來市場，波音（Boeing）決定從明年開始，啟動升級改版（Block III）的任務，強化戰機的系統和使用年限。

新版本的升級，不僅只針對未來新出廠的「超級大黃蜂」戰機，也將對現役的戰機，進行通訊、瞄準、雷達系統的升級，並延長其服役壽命。波音表示，「雖然我們（F-18E/F）不需要和F-35擁有一樣的功能，但超級大黃蜂必須維持且確保，未來能持續完美地完成艦載機任務的能力。」

飛過約翰·C·史坦尼斯號航空母艦上方的F/A-18E/F「超級大黃蜂」與「大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

報導中指出，波音擬用６年的時間，陸續打造新版本（Block III）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，包含１１６架全新戰機和３６４架延壽升級版，升級的範圍也將參考旗下EA-18G咆哮者電戰機（Boeing EA-18G Growler）的設備，讓這款美軍重要戰力能發揮更大的效能，持續捍衛美國與全球的天空。

(中時電子報)