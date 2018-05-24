育嬰留停遭排除加薪 列車長：懷第二胎不敢請育嬰假

2018年05月24日 11:13 中時 王思慧

已有500多名高鐵員工連署，要求高鐵公司為請育嬰假員工加薪。（王思慧攝）

高鐵企業工會抗議台灣高鐵公司，未為育嬰留職停薪的員工加薪，3年來有100多人次受到影響，工會秘書高若想表示，以同期來說，有請育嬰假比沒請育嬰假員工，薪資一個月差1500元到2000元不等，更有已懷第二胎的列車長擔心沒加薪而不敢請育嬰假。高鐵公司回應，正盡力跟員工溝通，只要是合理訴求，願意檢視各項制度，並研議可行方案。

高鐵工會今天聚集約20名員工，在高鐵股東常會前開記者會，高若想說，高鐵公司在近3年來，排除育嬰假的員工，導致很多年資很長、甚至10幾年的員工，他們的薪水比新進同仁還要低一成，工會發起連署，已有500多名員工參與。強調公司能有很好的營收，是因為大家的努力，若員工感到委屈，無法盡心盡力做最好的服務，導致營收不好的話，會傷害所有的旅客與股東，希望公司能為請育嬰假的員工平等調薪。

年資約11年的李姓列車長說，媽媽是股東，也很鼓勵在高鐵公司工作，沒想到請育嬰假後卻被排除加薪，對公司感到心寒，也覺得受到不平等的對待，希望公司針對兩性平等方面，還有薪資結構問題能重視。

年資12年的汪姓列車長則表示，在高鐵還沒營運時就進入公司，之前公司因為財務沒那麼好，有5、6年未加薪，輪到自己去生小孩，就遇到全公司都調薪，卻排除育嬰留停的員工，現在已懷第二胎，已不敢請育嬰留停了。自己在車上也是為公司奉獻，卻因為請育嬰假，被說去年一點貢獻也沒有而不加薪，沒有看年資來加薪很不合理。

高鐵公司發言人鍾蕊芳表示，高鐵公司一向重視同仁權益，近年完成財務改善後，針對非主管職員工連續三年每年實施調薪，且平均調幅約3%，新進員工起薪也有3.2萬元，對於同仁所提各項合理訴求，公司願意持續檢視各項制度，並積極研議可行方案。

鍾蕊芳強調，為配合政府獎勵生育政策，鼓勵員工生育時能兼顧工作及家庭照顧，育嬰留停員工比一般留停福利更好。若育嬰留停員工前一年度全年在職滿超過半年，該員工即可享與全年在職員工相同調薪額度；若因育嬰留停，前一年度在職天數未滿半年，調薪時則依前一年度在職天數比例，乘以全年調薪總額，作為復職後調薪額度。

另外，據傳高鐵員工要在端午節當天依法不加班，高鐵工會表示，國定假日依法不加班是員工的權益，並不是工會發起，也不是針對育嬰留停。高鐵公司強調，仍將持續進行各項端午疏運期間人力規劃及安排，並積極與員工溝通，希望勞資雙方秉持過去坦誠協商互信基礎，全力完成端午疏運，確保旅客平安返鄉、歡度佳節。

(中時 )