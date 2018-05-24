白內障度數飆1500度 他術後卻因「這病」再次看不清

2018年05月24日 11:23 中時 倪浩倫

一名52歲的張先生，近2年視力衰退嚴重，近視從800度暴增至1500度，眼鏡「怎麼配都看不清楚」，確診為白內障作祟，經手術，順利恢復至1.0，未料沒隔多久「又看不清楚」，嚇得以為是白內障復發，原來是包覆水晶體的「後囊袋」，因細胞增生而混濁，「術後3年的發生率達4成」。

原屬於老人病的白內障，隨著3C產品普及，讓愈來愈多年輕人罹病，近10年來，40~50歲的壯年族群，罹病人數成長達5成，全年齡層患者累積超過百萬；書田診所眼科主任吳仁斌說，白內障有許多表現形式，其中一種是度數增加而影響視力，且不同於一般的近視，白內障造成的度數飆升，並無法透過配眼鏡來恢復視力。

52歲的張先生，原先就屬於高度近視患者、度數來到800度，但2年前開始，視力愈來愈模糊，度數也飆升至1500度，眼鏡度數怎麼配就是看不清楚，經檢查，確診是受白內障影響，透過更換人工水晶體後，視力完全恢復正常。

原以為從此一勞永逸，未料沒隔幾個月，張先生視力又開始模糊，嚇得他以為是白內障復發，檢查發現是「後囊袋混濁」。

收治該病例的吳仁斌說，後囊袋原處於水晶體後方，當混濁的水晶體在手術中遭移除時，為了穩定後來放入的人工水晶體，術中並不會動到後囊袋；術後，後囊袋上的細胞可能開始增生、進而出現混濁而影響視力，屬於白內障手術的併發症之一。

統計顯示，後囊袋混濁發生率，術後3年內達到4成，50歲以下者、更高達7成會發生，「主因是年輕人的細胞活力較旺盛、較易增生。」吳仁斌說，該併發症發生率雖高，但只要在門診透過雷射，在後囊袋切出一個開口，便能完全治癒，該手術有健保給付，術後也可立刻洗臉洗頭、生活不受影響。

(中時 )