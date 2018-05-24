遭質疑非法赴陸 吳茂昆：看行政院長要不要我下台

2018年05月24日 11:21 中時 林志成

國民黨立委柯志恩今天表示，教育部長吳茂昆在2005年10月月擔任國科會主委時，未事先申請下前往大陸蘇州參加科技論壇，已經違法。吳茂昆一開始回覆「我百分之百有事先申請」，但後來又變得不確定，最後則表示，「那要看行政院長要不要我下台」。

吳茂昆今天到立法院教育及文化委員會專案報告「私立大專校院轉型及退場面臨之問題與對策」時說，將透過轉型輔導機制，協助學校改善教學品質，並保障教職員工權益，維持私校財產公共性。

柯志恩質詢指出，現行《私校法》就規定私校辦不好3年內退場，教育部為何還要提出《私立大專校院轉型及退場條例草案》，後者到裡哪裡比前者好？吳茂昆回答說「後者對學校有更多輔導措施」，除此之外，關於其他細節問題，他都答不出來，讓柯志恩氣結。

柯志恩話鋒一轉說，吳茂昆任職國科會主委期間，在2005年10月間赴大陸蘇州參加「國際科學理事會」第28次大會，隨後以美國國家科學院海外院士的身分，私下轉前往杭州參加「高新技術高峰論壇」，並表演講。

柯志恩說，根據科技部回覆的資料，吳茂昆到大陸蘇州有事先通過申請，但轉往杭州則沒有，依「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區台灣許可辦法」，吳茂昆私底下到杭州去，已經違法。

吳茂昆過去多次提到，「如果有證據證明我違法，我就下台」。柯志恩對吳茂昆說，「你已經違法，應該下台」。不過吳茂昆回覆，「去杭州，我百分之百有申請」。

柯志恩進一步說，根據科技部提供的資料，「你百分之百沒有事先申請」。吳茂昆這時態度陷入猶豫，回說「如果你有查到，那就告訴我」，當場笑翻所有人。柯志恩步步進逼，要求吳茂昆若去杭州沒有事先申請就下台，吳茂昆不願具體承諾，改說「那要看行政院長要不要我下台」

吳茂昆對教育事務不瞭解、自己可能違法又不願下台，柯志恩顯相當無奈，她說：「吳茂昆繼續留著，那是國民黨的選舉提款機，但卻對台灣教育造成非常大的危害，我現在陷入天人交戰。」

(中時 )