台南新皇家幼兒園虐童未解 人本陳情監院

人本教育文教基金會指控台南市政府，漠視新皇家幼兒園教師虐童案；左一為人本教育文教基金會執行長馮喬蘭，中間及右方則為幼兒園家長。（實習記者林承峰攝）

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旺報

台南市私立新皇家幼兒園日前被踢爆教師虐童，但該園涉及虐童在105年3月便發生，有家長在當時向台南市政府投訴，而時由台南市長賴清德主政的台南市教育局同年8月才回文，且未作任何處理，人本教育文教基金會質疑台南市府為何不作為，今（24）日將此案送呈監察院陳情，呈請監察院釐清地方行政單位責任。

人本教育文教基金會指出，新皇家幼兒園不只在今年爆出虐童事件，105年3月，便已發生園內幼兒一天只被餵食一餐、拖行、關在教室3小時，以及幼兒被摔到床上等虐待行徑；有家長在當時台南市政府申訴，並提供監視錄影器畫面，但台南市政府教育局直到同年8月才回文給家長，並且也未做任何處理，而台南市政府社會局則是在相關爭議被媒體報導後，才在4月依照《兒童及少年福利與權益保障法》開罰。

人本教育教基金會執行長馮喬蘭說，對於新皇家幼兒園屢屢爆出虐童事件，而107年涉案的兩名教師，其中一人不具教保員資格，確定已離職，但另一人仍在園內工作，她反問：「難道台南市市政府、教育局、社會局沒有責任嗎？」

面對台南市政府的不作為，馮喬蘭說，憂心下一個受害者出現，人本教育文教基金會今日將把此案送到監察院陳情。

受害家長劉媽媽泣訴，她的孩子當初便在新皇家幼兒園就讀，孩子不只早上沒有飲食，還發生被餵食藥物過量的問題，當時曾透過家庭聯絡簿與老師溝通，老師卻回覆用藥樣沒問題，後來還發現園內教師沒有教保員執照，她無法忍受，因此在105年4月向台南市政府投訴，卻沒有被處理。

北市一名幼稚園兒童受害家長，長期關注幼童受園方虐待事件，在臉書成立粉絲頁收集幼保機構相關，依照她統計，目前己有104例，2011前有年3例、2012年5例、2013年8例、2014年8例、2015年19例、2016年18例、2017年26例，而今年才剛到5月，己累計14例。

至於為何案例逐年增加，該名家長說，因兒虐事件而上新聞的幼兒園，許多園所都有「三位一體」的問題，即「虐童」、「超收」、「無照」。園所在有限空間內想辦法多收學生，為節省成本聘請無照老師，有些還無幼兒園立案，這些惡劣條件無法培養穩定情緒的老師；另外，作為主管機關的各地教育局一直裝睡，不積極查緝各園所違規情形，導致問題日益嚴重。

(旺報 )

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