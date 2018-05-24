改頭燈拔消音器 新北5月查獲不當改車31件

2018年05月24日 11:40 中時 葉書宏

新北市政府警察局與環保局自5月1日起共同執行5場「環、警聯合稽查」。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局與環保局自5月1日起共同執行5場「環、警聯合稽查」。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局與環保局自5月1日起共同執行5場「環、警聯合稽查」，並針對晚間10時至翌日上午6時使用未經噪音審（檢）驗合格排氣管之車輛攔檢共1023輛，其中新北環保局製作機動車輛噪音檢測紀錄表118輛，新北警舉發不當改裝車輛設備違規31件，無照駕駛7件，另由各分局員警協助攔檢通報則有160輛，將由環保機關後續查處。

新北市政府警察局表示，暑期將近，深夜改裝車輛出遊情形日漸增多，為維護交通安全，保障環境安寧，新北警與環保、監理等機關將於6月起擴大實施，針對轄內疏洪道路、北宜公路、106線、台64線、台61線、台北港、淡水漁人碼頭等易聚集飆車熱點加強攔檢，並分別依交通、監理、環保相關法規處罰，以遏止危險駕車之情事。

新北市政府警察局表示，防制危險駕車是警方重要工作之一，尤其青少年一昧追求速度感，常將車輛進行不當改裝並於道路行駛，不但影響行車安全，而且妨害環境安寧，常見不當改裝車輛設備違規有擅自變更頭燈（改HID、改黃色或白色以外燈光）、頭燈外之燈光違反「道路交通安全規則」附件7車輛燈光與標誌檢驗規定、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器），可依「道路交通管理處罰條例」第16條、18條、43條等規定處罰， 107年迄今已舉發2145件。

警方呼籲，青少年應選擇正當休閒活動，請勿騎乘不當改裝車輛，以免影響交通安全與安寧。如集體或封路競速、甩尾等行為，恐違反「刑法」第185條妨害公眾往來安全罪，警方除啟動快打機制實施攔截圍捕外，亦將調閱路口監視器通知相關涉嫌人到案說明並偵辦究責，請青少年切勿以身試法。

(中時 )