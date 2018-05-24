違法赴陸是真的？ 吳茂昆不敢再說「違法就下台」了

2018年05月24日 11:33 中時電子報 莊楚雯 、 林志成 、陳怡如 、陳怡如

教育部長吳茂昆又爆新爭議。藍委柯志恩今指出，2005年吳茂昆擔任國科會主委時赴大陸蘇州出席國際科學理事會，後又轉到杭州參加高新技術高峰論壇，但吳只申請赴蘇州，並未申請到杭州，柯志恩質問吳茂昆，若查到違法到杭州，是否兌現有違法就下台的承諾，吳突然噤聲，只說「我不能回答」。

吳茂昆爭議連環爆，繼溢領教師獎勵金、違法赴美開公司、涉嫌侵占東華大學專利等後，今天又被揭違法赴大陸，但之前吳茂昆面對爭議總是四兩撥千斤，甚至多次嗆聲有違法就下台，但今天被爆違法赴陸，吳突然態度逆轉，拒談下台兩字。

柯志恩今在立法院指出，2005年時任國科會主委的吳茂昆到蘇州出席國際科學理事會，之後再轉到杭州參加由杭州大學和香港科技大學合辦的高新技術高峰論壇，但吳只有申請到蘇州，並未申請到杭州。

對此，吳茂昆先是說，到杭州也有申請，但當柯志恩說，她有證據，證實吳茂昆未申請到杭州，如果最後確實吳真的沒申請，吳茂昆是否兌現有違法就下台的承諾，此時吳茂昆開始支支吾吾，在柯志恩一再逼問下，吳茂昆乾脆回說「我不能回答」，避談違法就下台。

柯志恩辦公室說，依當年的「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可申請辦法」第9和第12條規定，政務官赴陸只能參加國際組織的會議，但高新技術高峰論壇並非國際組織舉辦的會議，吳茂昆不可能提出申請，就算有申請，也不會通過。

柯志恩辦公室表示，上述辦法後來有放寬，但就當時的規定，吳就是違法，相對教育部追查管中閔赴陸講學一直追殺到2005年，其實吳茂昆自己早就違法。

柯志恩辦公室也出示科技部4月18日的新聞稿，文中明確寫吳茂昆2004至2006年期間僅赴大陸1次，係參加國際科學理事會(ICSU)第28屆大會，並未提到高新技術高峰論壇。

(中時電子報)