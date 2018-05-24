違法赴陸是真的？ 吳茂昆不敢再說「違法就下台」了

圖最下方中間為吳茂昆在高新技術高峰論壇演講的照片。（柯志恩辦公室提供）

友善列印
中時電子報
、陳怡如

教育部長吳茂昆又爆新爭議。藍委柯志恩今指出，2005年吳茂昆擔任國科會主委時赴大陸蘇州出席國際科學理事會，後又轉到杭州參加高新技術高峰論壇，但吳只申請赴蘇州，並未申請到杭州，柯志恩質問吳茂昆，若查到違法到杭州，是否兌現有違法就下台的承諾，吳突然噤聲，只說「我不能回答」。

吳茂昆爭議連環爆，繼溢領教師獎勵金、違法赴美開公司、涉嫌侵占東華大學專利等後，今天又被揭違法赴大陸，但之前吳茂昆面對爭議總是四兩撥千斤，甚至多次嗆聲有違法就下台，但今天被爆違法赴陸，吳突然態度逆轉，拒談下台兩字。

柯志恩今在立法院指出，2005年時任國科會主委的吳茂昆到蘇州出席國際科學理事會，之後再轉到杭州參加由杭州大學和香港科技大學合辦的高新技術高峰論壇，但吳只有申請到蘇州，並未申請到杭州。

對此，吳茂昆先是說，到杭州也有申請，但當柯志恩說，她有證據，證實吳茂昆未申請到杭州，如果最後確實吳真的沒申請，吳茂昆是否兌現有違法就下台的承諾，此時吳茂昆開始支支吾吾，在柯志恩一再逼問下，吳茂昆乾脆回說「我不能回答」，避談違法就下台。

柯志恩辦公室說，依當年的「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可申請辦法」第9和第12條規定，政務官赴陸只能參加國際組織的會議，但高新技術高峰論壇並非國際組織舉辦的會議，吳茂昆不可能提出申請，就算有申請，也不會通過。

柯志恩辦公室表示，上述辦法後來有放寬，但就當時的規定，吳就是違法，相對教育部追查管中閔赴陸講學一直追殺到2005年，其實吳茂昆自己早就違法。

柯志恩辦公室也出示科技部4月18日的新聞稿，文中明確寫吳茂昆2004至2006年期間僅赴大陸1次，係參加國際科學理事會(ICSU)第28屆大會，並未提到高新技術高峰論壇。

(中時電子報)

台南新皇家幼兒園虐童未解 人本… 《全台最速報》藍委嗆下台 吳茂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。