《全台最速報》藍委嗆下台 吳茂昆冷回：好了吧

藍委嗆下台 吳茂昆冷回:好了吧

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中時電子報
綜合報導

◎藍委嗆下台 吳茂昆冷回:好了吧

「吳茂昆違法」、「吳茂昆下台」，教育部長吳茂昆今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，不過他還未進入會場，約10位國民黨立委就拿著「綠色恐怖，羞辱政壇」的牌子抗議，他進來後，就圍著他高喊「違法部長下台」。

◎高雄鐵皮屋火警 1男2女葬身火窟

位於高雄鼓山區壽山山腳下巷弄內的2樓加蓋鐵皮屋24日清晨傳出火警，由於消防車難以進入，消防員拉水線200公尺灌救，但火勢40分鐘撲滅後，在2樓發現3具焦屍，警方調查為62歲陳姓屋主，66歲林姓、68歲陳姓兩名女房客。

◎悲劇!男童滑出車外 遭母同居男友輾頭亡

苗栗縣蘇姓單親媽媽23日晚上，帶1歲4個月大的幼兒共乘同居王姓男友車子外出，蘇女購物之後欲返回車上，打開右前座車門時，男童意外跌出車外，王男要急於拉住男童，疑似不慎誤踩油門車子突然倒退，男童被右前輪輾到頭部，緊急送到百米外的為恭醫院急救，但已挽救不回小生命。

◎全中運獎牌創紀錄 南投縣發627萬獎金

2018年全國中等學校運動會落幕，南投縣代表隊表現亮眼，勇奪16金、16銀、25銅，總獎牌數較去年增加12面！縣府鼓勵績優選手及教練，由副縣長陳正昇頒發獎金表揚，總共發出627萬元！

(中時電子報)

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