綠色恐怖侵校園吳茂昆卻「聽不到」 朱學恒指恐得這種病！

2018年05月24日 11:37 中時電子報 張達智

檢察官約談台大校長鄰選委員、調查局調查高中生赴陸，外界擔憂「綠色恐怖」入侵校園，教育部長吳茂昆卻「聽不到」？「宅神」朱學恒分析，這可能是「廉恥出了問題的併發症」，好發於愛作官者，媒（沒）官可當的小人物不用擔心！

昨（23日）吳茂昆出席教育部部會報告，在場媒體問他過去也曾赴陸演講，為什麼阻止大家赴陸讀書，吳回應：「我聽不到，你們在講什麼？」，把台大鄰選委員遭約談和調查高中生赴陸讀書2大爭議，丟給政務次長姚立德去面對。

「宅神」朱學恒今在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書專頁貼文表示，「原來是選擇性聽力不好的朋友哇！是不是需要趕快檢查一下聽力？但也有可能是廉恥出了問題的併發症，據說好發於愛作官者，各位媒官可當的小人物不用擔心！」。

網友也紛紛留言「聽力不好就退休阿，佔著茅坑不拉屎」、「又聾又瞎當部長...其實是為了符合身心障礙者定額進用保障規定...」、「民進黨=幹話黨！連執政團隊也蔣幹化了！！！」。

還有人說「民進黨粉最愛吳茂昆這種貨色。正確來說，只要能對付國民黨，隨便一隻阿貓阿狗都可以」、「有這樣的教育部，有這樣的教育部長，台灣的教育還有希望？看到现在的人才都想要離開台灣去大陸或其他地方讀書，這樣還不足已證明台灣到底要被民進黨搞爛到什麼地步！」。

(中時電子報)