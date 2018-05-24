新北公私家菜計畫 打造食物後花園

2018年05月24日 11:40 中時 葉書宏

新北市政府「公私家菜計畫」由綠美化環境景觀處與耕莘醫院安康院區舉辦「可食地景-人與土地的連結」課程。（葉書宏翻攝）

新北市政府「公私家菜計畫」由綠美化環境景觀處與耕莘醫院安康院區舉辦「可食地景-人與土地的連結」課程。（葉書宏翻攝）

都市中的閒置空間，除了簡單綠美化，其實還可以有更多的利用方式，新北市政府「公私家菜計畫」由綠美化環境景觀處與耕莘醫院安康院區舉辦「可食地景-人與土地的連結」課程，現場共有15位耕莘醫院的醫護人員及員工參與，一起打造院區的「食物後花園」，除了生產食物美化環境，最重要的是能在工作忙碌之餘，透過課程找回於人與土地的連結，也療癒心靈。

景觀處自2017年底開始推動公私家菜計畫，藉由「公」與「私」協力一同在公司自「家」營造可食地景，不但能節能減碳，無毒無農藥的「佳菜」還可為員工「加菜」，或是回饋公益。本次合作由景觀處協助院方規劃可食地景並辦理課程，增加都市人缺少的農耕體驗及農作知識，參與的學員也在學習中玩得不亦樂乎。

課程中，由講師卓梅慧帶領學員從倒土拌肥開始，仔細提醒學員要將顆粒狀的粉肥拌入土中，不要留在土壤表面，接著向學員們解釋將忌避作物與蔬菜一同種植能達到天然病蟲害防治的效果，適合不使用農藥的都市農耕，並準備了各式香草讓學員選種於自己的園圃內，包含有芳香萬壽菊、薄荷、香蜂草、迷迭香及紫蘇等。

除了香草外，讓學員選種收成期長短不一的各式蔬菜，由於都市農耕不同於農夫種菜以種植單一種類來極大化產量，反倒是以休閒活動的角度來思考，故選種不同收成期的蔬果能讓園圃持續收穫並增加農耕樂趣，同時也增加生物多樣性。課程的最後，卓梅慧也告訴學員們「土地」是最神奇的連結處，經由耕作進能體會到生化萬物的巧妙機緣，很高興大家能參與都市農耕，讓土地滋養你，你照養土地，一起共榮共存。

農業局景觀處表示，在企業辦公大樓屋頂或閒置空間推廣種植可食地景，不但節能減碳，更能強化民眾的農耕體驗與知識，員工透過種植蔬菜的過程中，也能達到紓壓放鬆的效果，歡迎有興趣參與「公私家菜計畫」的企業可向景觀處謝小姐洽詢，電話(02)29603456分機3142。

(中時 )