NBA》又傳種族歧視！密爾瓦基警方電擊公鹿球員

2018年05月24日 11:40 中時電子報 黃及人

布朗當時在藥局外面被非法電擊的影片曝光。(美聯社)

美國種族歧視問題層出不窮！密爾瓦基警方24日跟公鹿後衛史特林布朗公開致歉，因為布朗在今年1月，竟被質疑違規停車後，遭到白人警官使用電擊槍，更上手銬非法拘禁，造成密爾瓦基警方遭到外界嚴重質疑種族歧視。

這次種族歧視風波發生在今年1月27日凌晨2點，史特林布朗把車停在美國最大連鎖藥局沃爾格林門外，遭到密爾瓦基警方質疑違規停車，隨即被多名警察圍住，甚至用電擊槍制伏，接著搜索布朗的車，然後把他上銬逮捕。

「誰能想到，1張簡單的違規停車罰單，竟被警方把我當作威脅，更用非法手段逮捕我，包含戴手銬、被電擊、非法拘禁等等，」計畫要對密爾瓦基警方提告的布朗表示，「我必須站出來說出我的故事，避免日後發生類似的事件。」

布朗在聲明中強調，「黑人不該在看到警察時，突然產生警戒，但這就是現實，是個真正存在問題，這不僅是我1個人的問題，包含我的家人、我的朋友、我的法律團隊、公鹿、黑人社區與所有對抗不公的人，都會繼續奮戰下去。」

密爾瓦基警察局長莫拉瑞斯24日除了公開致歉，更強調關於布朗的刑事起訴不會追究，也公開當時布朗被電擊影片，「我很抱歉這個事件升級到這種地步！」但他不願接受記者提問，道歉後就直接走人，完全感受不到真心歉意。

(中時電子報)