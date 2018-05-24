巨洋案被告涉人口販運 環團揭血汗海鮮真相

2018年05月24日 11:49 中時 洪安怡

環團綠色和平今（24）日發布「浩劫漁生-台灣遠洋漁業調查報告」，指出台商巨洋國際漁業因非法販運，在2014年遭柬埔寨政府起訴判刑，但卻有5名被告潛逃回台灣，其中2名被告更出現在漁業署合法仲介白名單上，繼續招募外籍漁工；至於全球最大水產貿易商豐群水產，也持續與巨洋國際交易漁獲，收購可能來自於非法販運或漁工受虐的海鮮，成為「血汗海鮮」的真相。

綠色和平表示，巨洋國際因非法販運1千多位柬埔寨人，讓漁工遭受挨餓、虐待、死亡等威脅，2014年柬埔寨法院判刑每名被告處10年有期徒刑，卻有5位巨洋的董事和股東潛逃回台灣，台灣檢方卻以「行政簽結」結案，檢調程序明顯有瑕疵，其翁2位被告目前在漁業署許可的單位擔任外籍漁工仲介，另有2位依舊替台灣漁船招募漁工的相關工作。

綠色和平遠洋漁業專案負責人李宜蕎批評，巨洋案涉及《人口販運防制法》第32條第2款，台灣司法未能替受害者彰顯法正義，反而輕輕放下，被判以非法人口販運相關罪行的國際罪犯未服刑，更在漁業署的允許下在台灣重操舊業，後續的監管機制是什麼？包庇縱容的態度讓臺灣漠視外籍漁工的惡名遠播國際。

調查中綠色和平發現，豐群水產還收購來自非法販運漁船的漁獲，再轉售到國際市場；在2016年發生喋血事件的「和春61號」將漁獲轉載給Shin Ho Chun 102轉運船，豐群水產又收購了Shin Ho Chun 102的漁獲，李宜蕎指出，豐群水產違背收購合法、乾淨漁獲的核心理念，助長台灣漁業不法風氣，也可能影響黃牌。

此外，去年「遠洋漁業三法」上路後，漁業署表示已加強保障外籍漁工的薪資、保險與勞動稽核，但綠色和平去年訪談15位外籍漁工後發現，不當扣薪、超時工作、言語或肢體暴力等現象仍然普遍存在，卻不見漁業署有任何違規紀錄；綠色和平表示，TIWA台灣國際勞工協會持續為2015年遭受虐待最後死於台灣漁船「福賜群號」上的Supriyanto上訴，以還原事件真相。

YMFU宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提到，現有的境外聘僱制度，讓仲介可以在第三方國家將漁工送至世界各地，成為人口販運的漏洞，應立即廢除境外聘僱。綠色和平也呼籲政府跟監管機關加強執法，大力掃除各種非法漁業行為，豐群水產也應確保漁獲的合法性，讓這些外籍漁工能安心、安全的繼續為台灣漁業打拼。

(中時 )