爭鋒！俄蘇-57對戰陸殲-20 誰贏

在俄羅斯5月9日「二戰勝利日」大閱兵中亮相的蘇-57戰機。（俄羅斯衛星網）

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中時電子報

中俄為了挑戰美國空優，都在致力發展第5代戰機。 然而，他們卻在威脅認知戰力需求，技術發展與財務資源等不同要素的驅使下，採取了不同的戰略。

《國家利益》（The National Interest）網23日的分析指出，就整體動力性能來說，蘇-57比殲-20優。蘇-57用的雖然是土星AL-41F1加力式渦扇雙發動機，但憑著三維向量推力和充分的推力，很可能有一流的高揚程（低速/高攻角）機動力。

此外，蘇-57的超音速性能優異，具有某種程度的超音速巡航力。雖然它目前推力為32,500磅（近15,000公斤）的發動機普普，可是一旦換上下一代乾推力可達28,000磅（近1.3萬公斤），而後燃推力可達42,000磅（近1.9萬公斤）的「產品30」（izdeliye 30）發動機，就幾乎能與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的F-22「猛禽」（Raptor）戰機匹敵。

不過分析指出，儘管蘇-57擁有一流的空氣動力設計，但在隱形性能上卻遠不如成都殲-20戰機，更別說是F-22或F-35戰機了。

儘管和美國第5代戰機相比，殲-20或蘇-57的隱形能力都並不突出，但殲-20在躲避雷達的偵測力上，仍比蘇-57強。從蘇-57的球形光學感測器、移動式前緣根延伸面（LERX），還有發動機通氣口等設計看來，顯然俄羅斯重視的並不是隱形性能。

相對的，殲-20戰機似乎十分重視隱形性能。不過，它仍有明顯的雷達截面熱點，尤其靠近機尾的部份。無論如何，分析指出，整體而言，殲-20的機身設計在隱形上遠比蘇-57高明。

(中時電子報)

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