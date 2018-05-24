台菲執法合作 杜特蒂要的市議員屏東逮捕

2018年05月24日 13:38 中央社 吳佩珊 、中央社 、中央社

帕洛吉諾格是菲國高度重視的逃犯。去年9月，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）還曾懸賞500萬披索（約新台幣315萬元），捉拿這名市議員。杜特蒂並且聲稱，帕洛吉諾格家族是奧扎米士市的毒品供應源頭。

中華民國駐菲代表處官員也向證實，菲律賓國家警署（PNP）與台灣的內政部警政署刑事警察局、法務部調查局及移民署共同合作，並請屏東地檢署檢察官盧惠珍及高雄地檢署檢察官鄭益雄等兩位檢察官共同指揮偵辦。

而調查局幹員根據手機定位確認了帕洛吉諾格的位置後，在1個月的跟監之後收網。而經過調查帕洛吉諾格在台灣並無入境紀錄，疑是偷渡入台。

帕洛吉諾格在菲國涉及非法持有槍械、毒品，以及多起謀殺案，潛逃已有10個月之久。他的兄長雷納多．帕洛吉諾格（Reynaldo Parojinog）是曾是奧扎米士市市長，去年7月30日在菲國警察的掃毒行動中，連同妻子及另12人被擊斃。而帕洛吉諾格已故的父親是菲國武裝組織「庫拉東．巴雷冷」Kuratong Baleleng）的發起人，這個組織早年是受軍方監督的反共部隊，後來淪為犯罪集團，涉及多起搶銀行、綁架及殺人案件。因此帕洛吉諾格在菲國是屬於政治與治安的重要組織嫌疑人，杜特蒂也積極要帕洛吉諾格回到國內。

菲律賓警方將於本週內派員前來台灣，並將帕洛吉諾格押回馬尼拉。

(中央社)