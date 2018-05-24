怕有風險拒開白內障 醫師：術後翻跟斗都沒問題

2018年05月24日 12:28 中時 倪浩倫

我國現有超過百萬名白內障患者，健保也有條件的給付白內障手術，然而，不少患者擔心術後風險，進而拖延就醫治療；醫師提醒，現手術風險低，只要不是遭外力重擊，術後洗頭洗臉、揉眼睛、甚至「翻跟斗」都可以，生活不受影響，當視力出問題，民眾應及時檢查、儘早接受治療。

我國有「近視大國」這不名譽的稱號，根據統計，我國18~65歲人口，高達9成有近視，當中更高達36.5萬人有高度近視，將大幅提升白內障的罹患機率；書田診所眼科醫師吳仁斌解釋，眼球中的水晶體，原應保持透明，才能讓光線順利穿透、來到視網膜，進而產生影像到大腦來「看到東西」，水晶體一旦混濁，將影響視力，出現度數飆升、無法靠調整眼鏡度數改善的情形。

現依規定，年滿55歲者，只要專科醫師確診，手術便有健保給付，未滿55歲則需由醫師代為向健保署申請；吳仁斌說，當水晶體出現混濁，便可稱為白內障，但初期對視力影響不大，醫師也多會在「嚴重影響視力」時，才會建議手術，透過更換人工水晶體來改善視力。

不少患者擔心手術有風險，甚至有人有術後「跳一跳，人工水晶體就會掉出來」的觀念。吳仁斌說，現行醫療技術進步，傷口小、包覆狀況佳，術後不影響生活，要洗頭洗臉、甚至「翻跟斗」都可以；他過去數十年的手術經驗，只有1人術後出狀況：該名患者在術後第2天，在抱孫子逗弄時，遭孫子的手大力「重擊眼睛」，導致傷口裂開，但經縫合約2針便無大礙，一般民眾更不需擔心。

吳仁斌提醒，白內障術後，仍有些人會視力模糊，其中之一的是後囊袋混濁的併發症，「3年內機率達4成」，但透過門診治療即可迅速恢復，同時也有健保給付；此外，高血壓、糖尿病造成的視網膜病變，或高度近視、老化而引發的黃斑部病變，都可能再次影響視力，此時民眾應及時就醫檢查，儘早接受相關治療。

(中時 )