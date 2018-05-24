張孝全男神魅力「母女通殺」！親了媽媽又和女兒搞曖昧

2018年05月24日 12:59 中時 林淑娟

張孝全男神魅力發威。（衛視電影台）

張孝全男神魅力發威。（衛視電影台）

吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台）

吳鎮宇、張孝全。（衛視電影台）

張可頤。（衛視電影台）

張可頤。（衛視電影台）

蔡潔。（衛視電影台）

張可頤、譚耀文。（衛視電影台）

導演黃國強、蔡潔、陳家樂。（衛視電影台）

台灣男神張孝全暌違電視圈7年後，以FOX首部原創影集《東方華爾街》強勢回歸，除了與金馬影帝吳鎮宇飆戲尬演技，劇中他與「學姊」張可頤有浪漫吻戲，多年後又與飾演張可頤女兒的蔡潔大搞曖昧。對於自己「母女通殺」，他在香港接受專訪時笑說，她們各有成熟、年輕的魅力，「都好，我Range很寬，年紀不是重點，善良、可以相處最重要」，不過34歲的他坦言與另一半「上下差10歲」有點太多了，差個5歲還可以！

香港凍齡熟女張可頤在衛視電影台《東方華爾街》飾演張孝全年輕時暗戀的對象，她笑說，能被大帥哥暗戀確實「還蠻享受的」，不過拍吻戲當下，個性害羞的張孝全有點緊張，兩人事前還溝通如何拍攝比較順，包括NG和各角度取鏡拍了約10次，一起受訪的譚耀文則虧她「我是妳的話也會故意NG」，她笑回：「給你看穿了，我心裡是有暗爽啦！」由於這場戲是兩人邊喝啤酒邊聊天就吻了，張可頤說，他們是真的喝著酒完成這場戲。單身的她也不諱言希望可以談一次姊弟戀。蔡潔則說兩人劇中確實曖昧，但親密尺度只到「一起跑路」。

張孝全首度與影帝吳鎮宇合作，坦言一開始真的有壓力、覺得緊張，且兩人拍的第一場對手戲，就是20年前的時空，當天吳鎮宇特別帶了兩瓶酒到現場跟大家喝起來。吳鎮宇解釋，那場戲是他和張孝全、譚耀文、張可頤一起喝酒慶祝的場合，但明明四個人是第一次碰面，卻要裝很熟一起喝酒、暢談理想遠景，從來不曾在片場喝酒的他心想：「既然是喝完酒後的戲，不如真的喝一點，否則很難進入狀態。」結果喝完後四人就真的變熟了，很符合劇情需要的情境。

吳鎮宇認為自己以前和張孝全一樣比較害羞少話，覺得要不要跟其他人交流都無所謂，但這次覺得自己要主動一點，因為年紀也比較大，「就別再裝了，因為這樣是對整件事沒有幫助」。

飾演金融奇才張孝全這次最大的挑戰，除了金融專業術語不離口，他在第一集就必須一口氣說出一長串流利緬甸話，他坦言因為對緬甸語完全沒有概念，雖然認真背了超過一個星期，幾乎崩潰還是背不好，幸好拍戲現場有緬甸語老師逐字逐句修正，加上準備了寫上拼音的大字報，最後才總算過關。

飾演經濟學家與官員的吳鎮宇哀怨回憶，他在兩次金融海嘯都有投資股票的傷心歷史，損失金額雖然不大、僅幾十萬港幣，但因當時剛出來拍電影，「那金額差不多是自己的全部」。為了不再為了股票操作而影響拍戲心情和日常生活，後來他都不碰股票了。

吳鎮宇3年前帶著兒子費曼（Feynman）一起上《爸爸去哪兒》第二季，費曼清秀可愛模樣討人喜歡，被問到兒子近況時，他笑說，費曼現在長高不少，外表是個青少年了，但腦袋還是像小孩、愛買玩具。是否打算送出國讀書？「他快10歲了，仍不敢一個人睡，上廁所要拉著我們陪他。平常我拍戲不在香港時，他也習慣要陪媽媽睡，怎麼送出國？」

《東方華爾街》FOX+將於24日晚間搶先上架， 5月25日衛視電影台晚間9點首播全新兩集。

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(中時 )