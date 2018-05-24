NBA》泰隆盧：詹皇累了 塔圖打得像老將

騎士主帥泰隆盧賽後再次把輸球原因歸於詹姆斯累了。(美聯社)

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中時電子報

騎士總教練泰隆盧又要跟「小皇帝」詹姆斯槓上了嗎？面對東區冠軍賽G5輸球結局，泰隆盧又把問題歸咎詹皇體力，「在我看來，詹姆斯有點累了，但我對此並不擔心，我們只需做好備戰！」他也稱讚塞爾提克塔圖打得跟老將一樣。

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其實泰隆盧太過依賴詹姆斯的問題，從例行賽就已相當明顯，兩人也不只一次因為詹皇體力問題發生爭執，詹皇甚至嗆過好幾次自己一點也不累，可是這已經成為每次騎士輸球之後，泰隆盧所用的最佳藉口，到了季後賽也不例外。

就連賽後媒體質疑泰隆盧，為何第1節完全沒有換上替補射手柯佛？他給的理由有夠瞎，「因為塞爾提克首節沒有換上歐加雷，那是柯佛的對位球員，他們沒用歐加雷，讓我們非常震驚。」從他這番話充分看出他的應變有多糟糕。

不過稱讚起對方球員，泰隆盧倒是很有一套，「塔圖打得很有侵略性，也很沉著，他在比賽一開始就有不少得分機會，卻不急躁，打得就跟經驗豐富的老將一樣，不會強迫自己，更隨對方防守隨機應變。」塔圖此役拿24分、7籃板。

再次變陣成功的塞爾提克總教練史蒂文斯，此役改用貝尼斯取代馬可斯莫里斯的先發位置，成功限制騎士只拿83分，史蒂文斯也沒忘記讚揚塔圖，「他是第1個告訴我，很享受這種高強度球賽的人，更比所有人渴望打這場比賽。」

(中時電子報)

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