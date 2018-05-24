包租代管達標率4％ 花敬群：媒合數量逐月增加

2018年05月24日 13:08 中時 鄭舲

內政部積極推動「包租代管」，由6都率先施行，但目前只有398戶媒合成功，距離今年要達到1萬戶的目標，達標率僅4%。內政部次長花敬群表示，目前市場已逐漸增溫，媒合數量逐月遞增，雖然不敢保證今年一定會達到1萬戶，但最後的數據一定不會這麼難看。

朝野立委今在立法院內政委員會關注住宅政策議題，花敬群指出，8年20萬戶社會住宅政策，其中12萬戶為政府直接興建，8萬戶則透過「包租代管」。興建部分，截至目前已完工3千戶，正在興建中的有1萬1千多戶，加上原有的7千多戶，共有2萬2千多戶。至於規劃中的則有2萬6千多戶，預計到2020年，共有將近4萬9千戶。

綠委洪宗熠關心，內政部目前規劃的2萬多戶興建案，數字非常大，是否會延宕？花敬群表示，每個案子何時招標、動工都很清楚，規劃中的2萬多戶，其中超過一半明年就會動工。

至於包租代管進度，花敬群表示，內政部訂出今年1萬戶的目標，6都從今年才開始陸續實施，目前已有將近400戶媒合完成，等於是一個中大型社區的規模。花敬群說，目前媒合數量也逐月遞增，從1個月20戶，到1個月100多戶，相信會越來越快。

對於立委質疑今年要達成1萬戶目標有困難，花敬群說，要達成1萬戶難度確實非常高，但相信百分比2位數以上沒問題，朝50%以上方向努力。他也提到，租賃專法將於6月27日正式上路，提供房東所得稅、地價稅、房屋稅等減免優惠，屆時更多廠商會加入系統，8月份以後增加速度應該會更明顯。

(中時 )