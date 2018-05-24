黑手精神站上世界舞台！台中花博打造「森林奇幻樂園」

2018年05月24日 13:14 中時 盧金足

台中精機公司發揮「影響全世界60公里」大肚山黃金縱谷工具機產業聚落的黑手精神，在台中花博企業館打造結合機械花綻放的大型機械樹，再運用互動科技讓花博變成機械的「奇幻森林樂園」，激發民眾對智慧機械的興趣。

台中市府結合民間企業力量參與2018台中世界花卉博覽會，號召友達光電、台中精機、正隆紙廠、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業等6家企業於后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館。

台中精機在花博后里森林園區打造的企業展館「奇幻森林樂園」，包括機械意象樹、三大造型館、親子遊憩區、鈑金昆蟲、智能互動等5大元素，讓機械金屬與森林結合，運用互動科技體驗奇幻感。

市府經發局長呂曜志指出，台中精機企業展館「奇幻森林樂園」主打親子機械互動樂園，提供滑梯、沙坑等舒適、安全遊樂空間，並將鈑金昆蟲隱身於樹林中，讓兒童盡情玩耍，展開機械森林奇幻冒險。

機械意象樹「精機．共綻」，以台中土壤為基礎，向上延伸三岔樹狀結構，形成立體蜂巢骨幹設計，搭配機械花綻放，展現城市欣欣向榮的意象，傳達人機互動及機械美學。

「哇！工具機裡面竟然要這樣精密的組合！」 三大造型館分別為探索世界、驚奇樂園、奇幻宇宙3主題，「探索世界」利用微觀角度，讓遊客彷彿進入工具機台內部，體驗機台切削加工時的情境，並透過小遊戲與機台互動，了解工具機功能及其相關技術。

「驚奇樂園」搭配體感互動數位看板，透過AI智慧及體感感測器，將動作或臉部表情轉換成與精機寶寶互動的小遊戲；「奇幻宇宙」運用6 X 6公尺大空間，以最新投影技術打造地板投影及牆面投影效果，搭配互動遊戲寓教於樂。

經發局表示，台中花博是世界級展覽盛會，為發揮社會教育功能，市府與台中精機合作，以互動科技、寓教於樂體驗方式，將工具機、智慧製造融入花博之中，期待讓遊客賞花之際，也對智慧機械留下更有溫度的因象，進而吸引更多人才投入台中智慧機械領域。

(中時 )