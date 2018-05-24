可望戰柯文哲 姚文智有信心選北市不會是第3名

綠委姚文智（中）、議員李慶鋒（右）今上廣播節目談台北市選情。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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民進黨立委姚文智今接受廣播節目專訪，他重申若競選台北市長淪為第3名就退出政壇，若黨內提名他也絕不可能放水，並強調自己有信心不會是第3名。主持人周玉蔻問，若民進黨議員請柯文哲站台是否該開除黨籍？台北市議會民進黨團總召李慶鋒表示，若違反規定，「會不保留空間並開除黨籍」。

民進黨選對會下週一將確定2018台北市長人選，並向黨主席提出建議人選，外界揣測最終是姚文智出線。主持人周玉蔻問，姚曾說過若競選台北市長第三名要退出政壇，但根據民調，姚的支持度都輸給柯、丁兩人。對此，姚說「誓言就是誓言，不會改變」，強調一定會遵守。

民進黨秘書長洪耀福日前曾說，與柯的關係也不會成為是敵人，造成許多基層的反彈，周玉蔻認為，現在是柯已把民進黨當成敵人，並準備要在全台展開復仇記。李慶鋒則說，現在外界都聚焦在「綠柯對決」難免出現敵我意識，如果不把柯文哲當敵人，會引發支持者的反彈，但重點是在議員選舉上民進黨一定要「全壘打」，能從丁守中與柯文哲手中奪回一票是一票。

周玉蔻追問駐日代表謝長廷是否會因支持姚，甚至幫忙去打柯？姚文智則認為，謝系沒有這種運作，且他是大使不需要做這種事。

談及未來民進黨議員找柯站台是否該開除黨籍，姚文智說，黨內提名之後，大家目標就會一致，他也會去拜會每位議員，強調就連高嘉瑜都會去拜訪。李慶峰則說，找柯站台絕對沒有空間，相信高嘉瑜、王威中會支持民進黨的候選人。

至於是否尋求時代力量協助？姚文智說，他與時力立委林昶佐在立院合作多次，相信他們會支持各種進步力量，也有信心他們不會支持柯文哲。

(中時 )

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