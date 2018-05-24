1天生產15萬個！全家便利商店麵包 原來是這樣做出來的

2018年05月24日 12:41 工商 劉馥瑜

日式脆皮菠蘿麵包，菠蘿皮上個格紋亦經過精心計算，為1.3Ｘ1.3公分。圖／全家提供

福比麵包廠有專屬的麵包色票，每個麵包出爐顏色都必須符合規範。圖／全家提供

福比麵包廠借助工具量測，確保規格一致。圖／全家提供

日式脆皮菠蘿麵包經18分鐘燒成，目的是達到脆皮口感，出爐時廠內香氣四溢。圖／全家提供

看準國人對日式商品的喜愛，全家推出全新日式系列麵包。圖／全家提供

全家便利商店為切入國內600億元的烘焙市場，與日商合作，斥資17億自建一座麵包廠在新竹，並以「幸福無比」為喻，取名為「福比麵包廠」！昨（24）日首度開放媒體參訪，讓大家一窺全家自製麵包的流程。全家並宣布，即日起推出「脆皮菠蘿」、「雞肉咖哩」，本月底再推出「十勝紅豆麻糬」等3款日式麵包新口味！

首先，進廠參訪前，所有人員皆需穿上防塵衣，身上所有配件，包含耳環、項鍊、戒指等都得拆下，並需戴上帽子、口罩，全身包緊緊只剩一雙眼睛跟手可露出，正式進入產線前，還要量體溫、洗手30秒（有計時器）、酒精消毒雙手，再經過除塵室徹底清潔，確保製程中無任何外來污染，相當重視環境衛生安全把關。

在麵包製作方面，需經過麵團攪拌、發酵、再攪拌、醒發、麵團切割、滾圓、麵包成形、自動入盤、最終發酵、烤爐區燒成、冷卻塔冷卻、包裝安檢、理貨出貨等眾多環節。

自動化生產最大的優勢在於高效，且品質趨近一致！目前福比麵包廠一天可生產15萬個麵包、吐司、鬆餅等。福比廠長說，以日式脆皮菠蘿麵包為例，目前單日一條線開4小時、可產出1.3萬個菠蘿麵包，雞肉咖哩同樣4小時，約可生產1.1～1.3萬個；另，包裝麵包機一分鐘可包90個麵包，一小時即可包裝5,400個，效率驚人。

在品管方面，福比麵包廠還輔以色票等量測工具，協助產線員工判斷烘烤顏色及規格大小是否符合標準，最終進入包裝機時，機器還會自動偵測，將重量未符標準的產品直接「掃」到旁邊籃子，而這些「不合規」但品質完好的商品，全家還會集結捐給孤兒院等慈善機構。

此外，最終包裝安檢過程，還有一個秘密武器，就是金屬檢測器，會快速監測麵包中是否有任何金屬成份，確保沒有任何金屬零件或人為疏失，如飾品配件不慎帶入，昨日參訪時該區不合規麵包是零。

相較於市面上的連鎖麵包店，全家便利商店麵包以平均30～35元的價格，走平實路線，但面對北中南東高達3千多家的門市通路，最需克服「物流配送」的挑戰。福比廠長說，當天生產麵包送到門市時，已被物流吃掉一天的保鮮期，到門市約剩3天，希望未來能提高物流配送效率，增加麵包到消費者手中的鮮度！

(工商 )