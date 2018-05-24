打卡拍照熱點！中和民生里增設體健設施、卡通彩繪

2018年05月24日 12:46 中時 葉書宏

新北市中和與板橋交界的民生里新北綠家園，近來增設成人及兒童體健設施，周邊圍牆漆上可愛的卡通貓彩繪，成為民眾打卡、運動新熱點。（葉書宏攝）

「卡通貓大舉入侵！」新北市中和與板橋交界的民生里新北綠家園，近來增設成人及兒童體健設施，周邊圍牆漆上可愛的卡通貓彩繪，明亮的配色加上活潑的畫面，深受大小朋友喜愛，成為民眾打卡、運動新熱點。

中和區長柯慶忠表示，中和位於地狹人稠的都會區，居民缺乏活動筋骨的運動場所，民生里新北綠家園原本是閒置的國有土地，經市府綠家園專案改造下，將空地營造成充滿綠意的休閒步道，近期民政局補助經費增設7項體健設施及彩繪，無論是小朋友的攀爬，或是老人家的腰部按摩器，大家都很喜愛。

其中，上肢牽引器可同時由3人使用，能增強肩關節周圍肌肉與肩部肌群力量，預防五十肩及肩頸痠痛；大轉輪也可增進肩關節柔韌性與靈活性，是大家鍛鍊身體的好夥伴，非常適合大小朋友一起動健康。

另外，民生里里長朱朝鶯也特別和彩繪師討論用繽紛色彩勾勒出貓咪們穿梭在大街小巷、逛菜市場及溜滑梯的可愛模樣，搭配綠家園的植物點綴，增添活潑氣象，已成為許多年輕人喜愛的打卡熱點。

住在旁邊公寓的李太太說，來到民生里綠家園，除了可以遛小孩、遛狗，還可以使用體健設施、運動筋骨，大量的植栽也讓人感到舒服，老人家常在此聊天、曬太陽，還有深受小孩喜愛的卡通彩繪，現在小孩放學都不急著先回家，而是到這裡找阿公、阿嬤開心玩耍。

民政局專門委員陳耀川表示，為提倡全民動健康，打造更優質且完善的休憩環境，已陸續在中和民生綠家園及德穗綠家園等處設置多項體健設施，並重舖安全彈性地墊，提升場域安全，培養運動人口，歡迎大家一起來動健康。

(中時 )