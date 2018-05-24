7-ELEVEN 好鄰居同樂會 今夏擴大舉辦2千場

「好鄰居同樂會」閱讀活動。圖／業者提供

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「好鄰居同樂會」小小店長體驗結帳服務。圖／業者提供
「好鄰居同樂會」小小店長體驗門市櫃台服務。圖／業者提供
「好鄰居同樂會」小小店長門市體驗，小朋友們參與熱烈。圖／業者提供
7-ELEVEN首度推出限量門市積木，僅限網路報名「好鄰居同樂會」並捐款100元幫助1919陪讀班，即可獲得積木一個。圖／業者提供

漫長暑假，爸媽們不知道帶小孩去哪裡嗎？7-ELEVEN今年暑假將擴大舉辦逾2,000場「好鄰居同樂會」親子活動，並結合「1919陪讀計畫」，邀請爸媽們帶著寶貝參加活動的同時，捐出100元支持公益，目標今年資助2,800名弱勢家庭孩子免費上陪讀班。

7-ELEVEN表示，由統一超商好鄰居文教基金會舉辦的「好鄰居同樂會」，去年突破1萬場，無論都市偏鄉，甚至遠至金門、澎湖等離島門市，均可就近報名參與，由於活動設計有趣，吸引許多家長熱烈報名，堪稱全台最大的親子活動。

7-ELEVEN指出，去年首度將150場以網路報名方式進行，瞬間秒殺，今年上半年已突破5千場，創同期新高，暑假期間將再舉辦超過2千場，並於5月23日起，開放其中600場網路報名場次，報名參加並捐款100元即可獲得 (TICO微型積木贊助4千組)，捐款所得將全數捐出支持「1919陪讀計畫」。

※「好鄰居同樂會」官方網站場次查詢：http://www.goodneighbor.org.tw/party.html

※2018年「好鄰居同樂會」公益場次報名網址，報名期間5月23日至6月10日止：https://www.goodneighbor-tw.org/

(工商 )

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