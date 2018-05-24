開車7分鐘 公車45分 議員轟：難怪內湖交通無解

2018年05月24日 17:09 中時 陳燕珩

不少民眾每天從內湖舊宗路一段到北市府周邊上班，但搭公車需繞行市區，白白多花30分鐘以上時間，讓議員痛批規畫不良。（陳燕珩攝）

內湖塞車問題難解，捷運和公車又不便，民眾苦不堪言。市議員高嘉瑜今到舊宗路一段會勘指出，該處到北市府3.3公里，開車只要7分鐘，搭公車卻要45分鐘起跳，路線繞來繞去，捷運站又遠，內湖人的苦無人知。她要求交通局比照新北市跳蛙公車，依市民需求開設通勤專車路線。

高嘉瑜指出，內湖有不少民眾每天到市府周邊上班，距離僅3.3公里，從舊宗路一段開車過環東大道就能抵達，只需7分鐘，但公車路線卻都要先開到松山車站，繞行一大段，平均要花45分鐘以上，直達公車1小時才1班，加上捷運轉乘也不便，民眾當然選擇開車，難怪內湖交通永遠無解。

她以市長柯文哲家到北市府計算，距離4.2公里，開車13分鐘，搭公車也只要20分鐘，快速又便利，當然有辦法天天搭公車上班。問題是，柯文哲身在福中，卻不知內湖通勤族的苦，以為推1280元定期票就能鼓勵民眾搭公共運輸，但內湖人想搭還沒得搭，為省時只能選擇開車。

高嘉瑜還說，內湖到公館開車同樣很快，搭公車卻要繞來繞去，內湖人曾連署達千份，要求市府開闢內湖到公館直達路線，最後卻以業者沒意願打槍。反觀新北市推出跳蛙公車，只要20人連署成功，就能開闢通勤路線，實在差很大。

她痛批，北市公運處對於台北市點對點的直達路線，完全沒有配套和對策，日前民眾提出內湖到吳興街、內湖到台電等需求，都超過20人連署，但公運處通通駁回，她要求市府盡快建立平台，配合民眾需求規劃直達車。

對此，公運處副處長尚錦堂表示，行經內湖的市區公車有119條，另有4條幹線公車行經，業者基於成本考量，不太可能推出短程的一般路線，但後續會朝設置通勤專車的方式努力。另外，新北市跳蛙公車APP中，也有民眾提出4條台北市境內路線，內湖民眾若有需求可以提出，市府會依此徵詢業者意願。

(中時 )