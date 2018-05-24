台中花博11月登場　華信航空推花博機艙

2018年05月24日 14:19 中時 陳祐誠

台中世界花卉博覽會將於2018年11月3日至2019年4月24日登場，華信航空與台中市政府合作推出「花現台中彩繪機－花博機艙」，機身從裡到外、甚至空服員的打扮，都呈現花博意境，旅客登機後能立刻感受到熱鬧氣氛，該架飛機未來負責執飛台中－香港AE1817班次。

華信航空表示，花博機艙以「花博」、「石虎」及「環境保育」為設計理念，由花博吉祥物「石虎家族」化身機長、空地勤人員等航空版角色，陪伴旅客飛行。為呼應環境保育，於各項侍應品與紀念商品設計中，融入我國具代表性的櫻花鉤吻鮭、台灣帝雉、寬尾鳳蝶、穿山甲等保育類動物，在繽紛的花卉間悠遊嬉戲，呈現和諧美麗的生態環境。

華信航空編號B-16859、158人座的波音737-800飛機，機身則有台中市花山櫻花以及百合花、文心蘭。彩繪機內裝從頭墊紙、枕頭套、紙杯、撲克牌、盤墊紙、空服員圍裙、石虎胸針等侍應品，再到登機證、頸枕、行李束帶、行李吊牌、色鉛筆等紀念品，結合花博吉祥物石虎作一系列花博意象的活潑設計。

台中市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒、台灣石虎保育協會理事長陳美汀等人，也簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來雙方將為推動石虎保育理念，加強交流與合作，期待從「花博機艙」做起，凝聚國人保育石虎的共識。

(中時 )